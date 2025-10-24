Las noticias imprescindibles

La producción final rondará los 155 millones de litros de vino en una campaña que se ha alargado más de dos meses y que, ... curiosamente, ha terminado donde empezó: en Rioja Oriental.

Vuelo desde Agoncillo El vuelo a Madrid cambia de avión: así era el CRJ-200 y así es el ATR 72

La aeronave CRJ-200 se jubila este viernes tras 19 años y medio y el domingo le sustituye un ATR 72 con más plazas y algo más lento.

Logroño El Cubo del Revellín sólo abrirá los fines de semana con la custodia de la Policía Local

La renuncia de la hasta ahora adjudicataria de los servicios auxiliares obliga al Ayuntamiento a cerrar entre semana y a buscar una solución contractual de urgencia.

Sucesos La Guardia Civil investiga a cuatro personas por el hurto de 500 kilos de uva en Briones

Los autores, con edades comprendidas entre 42 y 52 años, fueron sorprendidos in fraganti mientras cortaban los racimos en una viña.

Calahorra Eroski abrirá el 27 de noviembre su súper de General Gallarza con 28 trabajadores

El nuevo establecimiento, el segundo de la empresa en la ciudad, apuesta por un formato de proximidad con pescadería, carnicería y charcutería.

Premio Princesa de Asturias de las Letras Eduardo Mendoza: «A mi edad, preferiría disfrutar de lo que hay y no andar quejándome de lo que falta, pero no podrá ser»

El escritor catalán evocó en su discurso en el Campoamor a su Barcelona natal y recordó la educación de su infancia como «estricta, tediosa y opresiva», que convirtió en «buenas cualidades para escribir novelas».

Juicio por el crimen de los Lirios Una amiga íntima de la víctima niega que quisiera separarse: «Él siempre estaba pendiente de ella y ella de él»

La hermana y el entorno del acusado sostienen que era un matrimonio «bien avenido», «la vida de Merche giraba en torno a su marido y su hijo, su ilusión era verles bien, que no les faltara de nada».

Logroño La calle Sequoias, más cerca del doble carril por sentido a la altura de 'Piedralgallo'

El derribo del chalé fuera de ordenación, como paso previo a la nueva construcción que ya se tramita, despejará los terrenos necesarios para completar el actual vial.

Comarcas La guardería de Albelda mantendrá el comedor «hasta que se agoten las existencias»

La dirección de la escuela infantil Nuestra Señora del Bueyo ha informado a los padres que la ausencia de montacargas en el centro supone «un incumplimiento constante de la normativa vigente en prevención de riesgos laborales».

Comercio Bynds abre su tienda física y devuelve el comercio local a los 'portalillos' de la plaza del Mercado

La marca de ropa creada por la diseñadora riojana María Heras con los dibujos de su hijo Elvis apuesta por resucitar el histórico local de confecciones El Barato.

Nacional Los consejeros del PP abandonan el Consejo Interterritorial en plena discusión por los cribados del cáncer

Los populares acusan a Sanidad de utilizar «políticamente» la crisis del cáncer en Andalucía mientras que el Ministerio los tilda de «irresponsables».

Culturas El feliz cromatismo de Mikel Casal

El reconocido ilustrador donostiarra reúne sus últimos trabajos en 'El color del hedonismo', exposición instalada en el Ayuntamiento de Logroño hasta el 30 de noviembre, como preámbulo del Festival Cuéntalo.

La Rioja Afecciones en la N-232 del 27 al 30 de octubre por la pavimentación de la A-68

La actuación incluye los trabajos de pavimentación del enlace con diversas vías, como la A-12, la LO-20 y la N-232.

Fútbol | Segunda Federación Unai Mendia: «Tenemos que competir y dejar de dar facilidades al rival»

La UDL recibe este sábado (20.30 horas) a un Tudelano que ocupa la segunda plaza de la liga bajo la batuta del riojano Héctor Urquía.