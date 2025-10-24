Las noticias imprescindibles

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Viernes, 24 de octubre 2025

  1. Vino de Rioja

    El Consejo da por terminada la vendimia con 225,47 millones de kilos de uva

La producción final rondará los 155 millones de litros de vino en una campaña que se ha alargado más de dos meses y que, ... curiosamente, ha terminado donde empezó: en Rioja Oriental.

Top 50
  1. 1

    Abre en la calle Segundo Arce el primer supermercado del barrio de El Campillo
  2. 2

    El vuelo de Logroño a Madrid aumenta las plazas pero tardará veinte minutos más
  3. 3

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  4. 4 La Guardia Civil investiga a cuatro personas por el hurto de 500 kilos de uva en Briones
  5. 5

    Una amiga íntima de la víctima niega que quisiera separarse: «Él siempre estaba pendiente de ella y ella de él»
  6. 6

    El vuelo a Madrid cambia de avión: así era el CRJ-200 y así es el ATR 72
  7. 7 El nuevo hotel Bestprice abrirá en 2027 en el antiguo casino de Sagasta con 63 habitaciones
  8. 8 Logroño, garaje de la XI Spain Classic Raid
  9. 9 Dos detenidos por el atraco frustrado en el estanco de Murillo de Río Leza de hace un año
  10. 10

    El hijo del acusado: «No tengo ni la más mínima duda de la inocencia de mi padre»

