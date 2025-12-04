LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El balcón cuyo forjado ha sido arrancado al colgar las luces de Navidad y que ya ha sido asegurado. Miguel Peche

Una barandilla de un balcón de avenida de Portugal cede con el peso de las luces de Navidad

Los motivos ornamentales se han anclado a los puntos habituales, con el permiso de los vecinos de la calle, pero el Ayuntamiento explica que pesan más que los del año pasado

La Rioja

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:41

Comenta

A pocas horas del encendido de las luces de Navidad, que este año llegan con polémica, ya que en varias calles de Logroño aún no se han instalado, esta mañana se ha producido un pequeño incidente al colocar las figuras de las luces en avenida de Portugal: las luces se han anclado a los puntos habituales, con el permiso de los vecinos de la calle, pero los motivos ornamentales pesan más que los del año pasado y han arrancado el forjado de uno de los balcones a los que se habian sujetado.

Así lo ha aclarado el Ayuntamiento de Logroño, que también ha explicado que no se ha caído nada a la calle. «Se ha quedado la barandilla un poco colgado, han cortado la calle, han asegurado el balcón y van a sustituir los motivos por otros de menor peso que había en otra calle». Además, han añadido que no van a utilizar ese punto de sujección.

Encendido de las luces de Navidad

El encendido de la iluminación ornamental tendrá lugar este jueves a las 18.30 horas en la plaza del Mercado, y contará con el Coro Jorbalán de Adoratrices, que interpretará varios villancicos. Al finalizar el acto se ofrecerá chocolate caliente a todos los asistentes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado en la N-232 después de abandonar su vehículo tras una salida de vía
  2. 2 Detenido el dueño de una barbería en Calahorra en una operación contra el tráfico de drogas
  3. 3 Herida una mujer de 71 años en un nuevo accidente de tráfico en la N-232 a su paso por La Rioja Alta
  4. 4 Logroño encenderá su iluminación navideña este jueves sin todas las luces puestas
  5. 5

    El adiós de un escolapio que deja huella en La Rioja
  6. 6 Rescatado en el San Lorenzo un senderista que subía en zapatillas
  7. 7

    La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa
  8. 8

    «He tenido que esperar 40 años a que viniese uno bueno como este»
  9. 9 Un plato de El Portal de Echaurren, entre los seis mejores de España
  10. 10 Dos agentes de patrulla encuentran una plantación de maría por el fuerte olor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Una barandilla de un balcón de avenida de Portugal cede con el peso de las luces de Navidad

Una barandilla de un balcón de avenida de Portugal cede con el peso de las luces de Navidad