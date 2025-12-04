Una barandilla de un balcón de avenida de Portugal cede con el peso de las luces de Navidad Los motivos ornamentales se han anclado a los puntos habituales, con el permiso de los vecinos de la calle, pero el Ayuntamiento explica que pesan más que los del año pasado

El balcón cuyo forjado ha sido arrancado al colgar las luces de Navidad y que ya ha sido asegurado.

La Rioja Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:41

A pocas horas del encendido de las luces de Navidad, que este año llegan con polémica, ya que en varias calles de Logroño aún no se han instalado, esta mañana se ha producido un pequeño incidente al colocar las figuras de las luces en avenida de Portugal: las luces se han anclado a los puntos habituales, con el permiso de los vecinos de la calle, pero los motivos ornamentales pesan más que los del año pasado y han arrancado el forjado de uno de los balcones a los que se habian sujetado.

Así lo ha aclarado el Ayuntamiento de Logroño, que también ha explicado que no se ha caído nada a la calle. «Se ha quedado la barandilla un poco colgado, han cortado la calle, han asegurado el balcón y van a sustituir los motivos por otros de menor peso que había en otra calle». Además, han añadido que no van a utilizar ese punto de sujección.

Encendido de las luces de Navidad

El encendido de la iluminación ornamental tendrá lugar este jueves a las 18.30 horas en la plaza del Mercado, y contará con el Coro Jorbalán de Adoratrices, que interpretará varios villancicos. Al finalizar el acto se ofrecerá chocolate caliente a todos los asistentes.