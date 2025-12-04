LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Rioja se juega unos 100 millones al año en exportaciones por la peste porcina africana

En el ranking de las 20 principales provincias que más carne de cerdo venden fuera de España, esta comunidad ocupa el puesto catorce

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:15

Comenta

La Rioja exportó el año pasado 98,8 millones de euros en carne porcina, la misma cantidad con la que previsiblemente cerrará este año si ... se tiene en cuenta que de enero a septiembre las ventas al exterior superaban los 74 millones de euros. Por tanto, en torno a 100 millones de euros, estarían en juego pendientes de la evolución del brote de peste porcina africana (PPA) localizado por el momento en el parque de Collserola, en el municipio barcelonés de Cerdanyola del Vallés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado en la N-232 después de abandonar su vehículo tras una salida de vía
  2. 2 Herida una mujer de 71 años en un nuevo accidente de tráfico en la N-232 a su paso por La Rioja Alta
  3. 3

    El adiós de un escolapio que deja huella en La Rioja
  4. 4 Detenido el dueño de una barbería en Calahorra en una operación contra el tráfico de drogas
  5. 5 Rescatado en el San Lorenzo un senderista que ascendía sin el material adecuado
  6. 6

    La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa
  7. 7

    «He tenido que esperar 40 años a que viniese uno bueno como este»
  8. 8 Logroño encenderá su iluminación navideña este jueves sin todas las luces puestas
  9. 9 Salud amplía la vacunación sin cita previa en pleno repunte de casos de gripe y covid
  10. 10

    Una sentencia obliga a convocar más plazas de bombero y rechaza la imposición del calendario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Rioja se juega unos 100 millones al año en exportaciones por la peste porcina africana

La Rioja se juega unos 100 millones al año en exportaciones por la peste porcina africana