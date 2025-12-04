La Rioja se juega unos 100 millones al año en exportaciones por la peste porcina africana

La Rioja exportó el año pasado 98,8 millones de euros en carne porcina, la misma cantidad con la que previsiblemente cerrará este año si ... se tiene en cuenta que de enero a septiembre las ventas al exterior superaban los 74 millones de euros. Por tanto, en torno a 100 millones de euros, estarían en juego pendientes de la evolución del brote de peste porcina africana (PPA) localizado por el momento en el parque de Collserola, en el municipio barcelonés de Cerdanyola del Vallés.

El sector de porcino de La Rioja vive a la espera del desarrollo de una enfermedad que confían que no dé el salto a los cerdos domésticos y se encomiendan a los acuerdos de regionalización que alcance el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que permitirían seguir exportando a todos salvo a los productos procedentes del área afectada.

Los principales países de destino de la carne de porcino riojana no han vetado, por ahora, la importación desde áreas ajenas al epicentro del brote. No obstante, los productores regionales contienen el aliento y se preparan ya para el que puede ser un escenario complicado.

De acuerdo con los datos del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), la Unión Europea es el destino del 60% de las ventas de cerdo riojano. En concreto, de enero a septiembre de este año, se vendió a países comunitarios por valor de 44,6 millones de euros. Estas exportaciones quedan de momento a salvo porque la UE, al ser un mercado único, permite la venta de cerdo español excepto el que provenga del perímetro afectado. Los demás tienen luz verde para seguir vendiendo en territorio UE.

24% de todo lo que La Rioja vende fuera de España acaba en Corea del Sur

4% representan las ventas de porcino respecto a la cifra total de exportaciones regionales

De enero a septiembre de este año, se vendió a países comunitario por valor de 44,6 millones

Tras Francia, Corea del Sur es el segundo país que más carne de cerdo compra a La Rioja

Los obstáculos podrían venir del resto de países a los que La Rioja exporta. Tras Francia, que es el principal comprador de carne porcina, Corea del Sur es el segundo país que más importa. Casi un 24% de todo lo que vende La Rioja fuera de España acaba en este país asiático (17,5 millones de euros), un porcentaje que supone un incremento respecto al mismo periodo del año pasado, pero que se queda lejos de las cifras de 2022. Ese año Corea del Sur fue el primer importador de cerdo. Compró por 35 millones de euros, el 34% de todas las ventas de porcino.

En el ranking de exportaciones, tras la vecina Francia y la República de Corea, aparecen Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido, Filipinas, Portugal, Japón e Italia. Entre todos estos países acaparan el 85% de las compras aunque en el caso de Italia importa cada vez menos. En concreto, de enero a septiembre de este 2025, compró un 42,2% menos que en el mismo periodo del año pasado y para entonces ya arrastraba caídas del 21% en 2022 y del 16% en 2024.

Aunque en La Rioja las exportaciones de carne de porcino en todas sus variantes, ya sean jamones, chorizos, carne congelada o envasada, apenas representan el 4% del total de ventas al exterior regionales (1.783 millones de enero a septiembre), lo cierto es que en el ranking de las 20 principales provincias exportadoras, esta comunidad ocupa el puesto catorce. Los 51 productores que han exportado este año, vendieron por más de 74 millones de euros, más que LaCoruña, Madrid, Valencia, León, Ciudad Real y Teruel. La clasificación la encabeza Gerona, seguido de Barcelona, Zaragoza y Huesca, entre otras. De todos los exportadores riojanos que salieron al exterior este año (51), sólo 22 son habituales, de hecho, vendieron el 96,8% del total.

La región no sólo exporta, sino que también importa carne de cerdo de fuera de las fronteras del país. En los nueve primeros meses del año compró por valor de 2,2 millones, con lo que la balanza comercial es claramente positiva. Los principales países a los que compra sonPolonia, Alemania, Austria y Países Bajos.