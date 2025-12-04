Un plato de El Portal de Echaurren, entre los seis mejores de España Los inspectores de la Guía Michelin destacan media docena de elaboraciones de todo el país

César Álvarez Logroño Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:45 | Actualizado 12:24h.

Cuando los inspectores de la Guía Michelin recorren los restaurantes españoles para realizar sus calificaciones, toman sus notas y hacen sus valoraciones. Después toda esa labor se traduce en la concesión, consolidación o retirada de las Estrellas, pero además, también establecen algunos ránkings que se hacen públicos con posterioridad.

Uno de estos listados es el de los mejores platos de los restaurantes españoles, y este año, ahí ha tenido cabida una elaboración firmada por Francis Paniego en su Portal de Echaurren: bogavante asado y sabayón al oloroso. Los inspectores de la Guía describen así el plato: «Presenta un bogavante asado en su punto justo, que conserva toda su jugosidad y firmeza. Se sirve sobre un puré de ajo y el coral del propio marisco, y se remata con un sabayón de yema de huevo de corral al vino oloroso. Como acompañamiento, un emparedado de pan brioche relleno con la carne de las pinzas del propio bogavante».

No es uno de los platos más anclados al territorio de los que ofrece el menú de El Portal, pero sí uno de los que combina producto y creatividad para reforzar el valor de un ingrediente exquisito, aspecto que también es recogido en la reseña que la Guía Michelin hace del plato y del restaurante: «La tradición y la memoria se entremezclan con una cocina que se proyecta hacia el futuro. Aquí (el menú Degustación de El Portal), el chef Francis Paniego propone un recorrido por sabores profundamente ligados a su tierra —como el exquisito buñuelo relleno de asadurilla de cordero, el ciervo con queso y setas o la célebre croqueta de jamón de su madre, Marisa—, aunque, en esta ocasión, el protagonista llega del mar».

En la lista del top-6 nacional, figuran otros cinco platos como Cañaillas en sopa fría moruna, elaboradas por Ángel León en Aponiente (El Puerto de Santa María); Bogavante y kiskilla bajo una cubierta de arroz venere y sorbete de salpicón, de Pedro Subijana (Akelarre); Ostra, granizado marino, algas y brotes de Eneko Atxa en Azurmendi; Blanco sobre negro, de Quique Dacosta; o el Ramallet y mahonés que se sirve en Voro y elabora Álvaro Salazar en su restaurant mallorquín