El 'atajo' de la N-232 entre Ollauri y Pancorbo suma cuatro muertos en los dos últimos meses Los alcaldes atribuyen el aumento del tráfico y la siniestralidad a la liberalización de la A-1 y el mal estado de la carretera

Diego Marín A. Logroño Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:14 | Actualizado 08:03h.

El 'cementerio' que suponía la N-232 en La Rioja Baja se ha trasladado a La Rioja Alta. A falta de un mes para que concluya el 2025 han muerto doce personas en las carreteras riojanas (los mismos que en 2024, a los que sumar la víctima embarazada del 'kamikaze' de la AP-68, imputado por homicidio), cuatro en los dos últimos meses en el tramo de vía entre Ollauri y Foncea. En el último año y medio la cifra de fallecidos en estos últimos 20 kilómetros de N-232 en La Rioja se eleva a seis. Y a estos accidentes se suman múltiples siniestros con heridos graves en la misma vía.

En diciembre de 2017 se prohibió la circulación de camiones por la N-232 entre Zambrana y Tudela, el tramo en el que existe la AP-68 como alternativa más segura. La medida redujo notablemente la siniestralidad, al disminuir el tráfico en la N-232 a su paso por La Rioja Baja, donde el último muerto se produjo el 9 de febrero de 2024, en El Redal, y antes, el 1 de junio de 2023, en Alfaro. Ahora la tragedia se centra en La Rioja Alta. Según ha podido saber Diario LA RIOJA, un vecino de Villalba herido en el accidente del cruce de la N-232 con la N-124, en Gimileo del 6 de octubre y que murió once días después en el hospital, al igual que una mujer de 58 años, vecina de Briones, víctima de otro siniestro en el mismo punto el 30 de agosto de 2024 y que falleció el 2 de septiembre. A las cuatro últimas muertes en la N-232 en 2025 se unen dos en la AP-68 en la misma zona de San Asensio y Haro y otro en la N-124 en Berantevilla (Álava).

Juan Carlos Nájera, alcalde de Fonzaleche, por cuyo término municipal transcurre la N-232, apunta a una razón: «A raíz de liberar la AP-1 circulan muchos más vehículos por la N-232, habrá aumentado el tráfico un 400% porque, para evitar el rodeo y el pago de la AP-68, se ataja por aquí». La conversión en autovía de la AP-1, que conecta Burgos con Irún, a finales de 2018, y la pervivencia de los peajes en la AP-68 provoca que muchos conductores opten por el atajo de la N-232 para evitar kilómetros y pagos. «Antes circulaban cuatro coches, había muy poco tráfico, y ahora, un montón. Los sábados y domingos es cuando se notan más camiones», señala Juan Carlos Nájera. La carretera, considera el alcalde de Fonzaleche, «está bien señalizada» pero tiene unos cambios de rasante y curvas que, de noche y con el asfalto mojado, la hacen peligrosa. En el pueblo, reconoce el alcalde, como son pocos, no se percibe preocupación, pero sí en los veraneantes.

Es una sensación que comparte Lidia Martínez, alcaldesa de Ollauri. «Es terrible, habría que tomar medidas, poner radares, disminuir la velocidad, porque la verdad es que se circula muy rápido. La gente sale de la autopista pero cree que sigue en ella yendo a 120», expone Lidia Martínez. Ella misma reconoce que, para ir hacia Burgos, circula por la N-232 hasta Pancorbo para conectar con la A-1. La sucesión de accidentes y muertes, admite la alcaldesa de Ollauri, causa «preocupación» en los vecinos. No obstante, una de las últimas víctimas fue el exedil José Manuel López-Davalillo y otro, el padre de un vecino del pueblo.

Pedro Luis Orive, alcalde de Foncea, asegura que ha reclamado tanto al Gobierno de La Rioja como al Estado que se habiliten carriles de aceleración y desaceleración en el cruce con la LR-304 que conduce al pueblo, así como arreglar un bache en ese mismo punto de la N-232, «y nada, están callados». «Mucha gente sale en la AP-68 en Haro para conectar por aquí con la A1 desde que quedó libre, hemos notado mucho más tráfico por eso y, encima, la carretera está hecha una pena», advierte el alcalde de Foncea, que incide en que, dirección Pancorbo, al atardecer y con los cambios de rasante, da el sol de frente. «Da miedo pasar por ahí porque los coches van lanzados», confiesa.

Félix Caperos, alcalde de Casalarreina, explica que «no es un tema nuevo, antes de la liberalización de la AP-1 ya había accidentes, pero entiendo que el incremento del tráfico pesado tiene algo que ver, siempre se ha llamado a la N-232 la 'Carretera de la Muerte'». Es más, «el tramo de la N-126 entre Casalarreina y Haro, que antes se hacía muy rápido, ahora tiene muchos camiones», reconoce Caperos, quien recuerda la próxima construcción de una rotonda en la salida de la AP-68 en Haro y las recientes mejoras en varios tramos de la N-232. «No sé a qué achacar la siniestralidad, aunque es una carretera que, en invierno sobre todo, tiene su complicación», concluye.

Diario LA RIOJA ha intentado, sin éxito, recoger declaraciones sobre este tema de la jefa de Tráfico en La Rioja, Beatriz Zúñiga.

