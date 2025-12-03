La IA «representa una gran revolución pero hay que estar vigilantes», advierte Martín-Loeches El neurocientífico participó junto al escritor Manuel Ríos en la apertura de Futuro en Español sobre inteligencia artificial

Desde 'Frankenstein', de Mary Shelley, la literatura ha imaginado creaciones humanas que terminan convirtiéndose en monstruos. La supercomputadora HAL 9000 de la película '2001' o el replicante Roy Batty de 'Blade Runner' se vuelven amenazas al desarrollar por imitación algo parecido a una conciencia existencial. Ahora, además, son las máquinas las que escriben.

Futuro en Español, el foro que desde 2011 organizan Diario LA RIOJA y Vocento para poner este idioma en el centro del debate, dedica su décimo quinta edición a reflexionar sobre la inteligencia artificial (IA) y sus implicaciones en diversos campos de influencia, empezando por la creación literaria. El neurocientífico Manuel Martín-Loeches y el escritor Manuel Ríos San Martín charlaron sobre ello con el periodista Carlos Aganzo en la primera de las dos jornadas, celebrada en la noche de este miércoles en el Círculo Logroñés.

Este jueves, en el mismo lugar y en sesión matinal (a partir de las 09.30 horas), será el turno de rectores de universidades americanas y riojanas, de representantes de la Administración y la empresa, así como de profesionales de medios de comunicación, que confrontarán sus opiniones, ya sean apocalípticos o integrados, sobre una era que plantea a la vez grandes oportunidades y serios riesgos.

«No sé si vamos a ser más o menos inteligentes a consecuencia de la inteligencia artificial, pero, si la utilizamos bien, vamos a tener una herramienta muy poderosa para vivir mejor», afirmó Ríos San Martín sin demasiado temor.

«La inteligencia artificial va ser más una herramienta que otra cosa. Es un producto de la humanidad en beneficio de la humanidad. Pero hay que tomar precauciones», añadió Martín-Loeches también en tono conciliador.

Y es que la IA no es solo cosa de ciencia ficción. La llamada inteligencia artificial es en esencia un sistema matemático y computacional que aprende y reproduce habilidades –y muy rápidamente– mediante el análisis de datos. Hace un par de años, uno de sus padres, el Nobel británico Geoffrey Hinton, al ver cómo los gigantes tecnológicos Google y Microsoft se enfrentaban en dura competencia de mercado por crear modelos avanzados de lenguaje –tipo ChatGPT–, se sumó a la corriente crítica que advertía ya entonces de que esta tecnología hace peligrar la humanidad tal como la conocemos. «No creo que deban ampliar esto más hasta que sepan si pueden controlarlo», ha llegado a afirmar Hinton, cuya preocupación más inmediata es que internet se llene de fotos, vídeos y textos falsos. El usuario promedio «ya no podrá saber qué es verdad y qué es mentira». Esto ya está ocurriendo.

Carlos Aganzo, periodista, escritor y poeta, director de la Fundación Vocento, planteó algunas de las cuestiones de interés: «Lo que hace la inteligencia artificial es copiar de la inteligencia humana. Lo copia todo», dijo antes de referirse al 'efecto Flynn inverso' –la disminución o estancamiento del cociente intelectual (CI) en las generaciones más recientes en comparación con las anteriores–. «¿La IA ha hecho perezoso a nuestro cerebro?», preguntó. Y, algo más definitivo sobre el factor humano: el error, la imperfección, la capacidad de crear algo inusual. «¿Tiene nuestro cerebro capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso?»

«Nuestro cerebro –contestó Manuel Martín-Loeches– es tan grande y tan capaz para permitir la convivencia social. Tendemos a confiar en los demás y también en la IA, tenemos ese sesgo de confianza, pero ya estamos sobre alerta con la inteligencia artificial. Tenemos que desarrollar un cierto grado de desconfianza. La IA solo está empezando. Tiempo al tiempo. Su propósito es satisfacernos y debemos ser conscientes de esa premisa».

El catedrático de Psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid es también autor de libros como 'El cerebro social: Por qué estamos diseñados para conectar con los demás'. «No creo que la IA nos haga menos inteligentes –dijo– porque para que algo de esto suceda se necesita mucho tiempo y todavía está en pañales. Pero hay que usarla con prudencia, se equivoca todos los días, quiere satisfacer y maquilla los errores. Hay que ser críticos».

Manuel Ríos San Martín abundó en ese sentido: «Hay que fomentar el espíritu crítico. Hay quien pretende manipularnos y es importantísimo ser críticos con los tuyos –matizó–. Esa es la diferencia. Solo vamos a ser capaces de distinguir las 'fake news' siendo críticos con los nuestros».

El escritor, director y guionista de cine y televisión ha participado en la creación de series tan populares como 'Médico de familia'. Desde el punto de vista del autor comentó que «hay que intentar evitar que la IA redacte por ti, pero como apoyo, la vamos a utilizar». «Los traductores pueden estar más amenazados –agregó–, pero entre escritores y lectores sigue siendo muy perceptible el factor de humano a humano. Creo que no nos va a quitar mucho el puesto. La IA no va a poder sustituir ese conjunto de cosas».

Lo que parece innegable es que la era de la inteligencia artificial no tiene vuelta atrás. «Con la IA –concluyó Martín-Loeches– estamos viviendo una verdadera revolución, nos ayuda a descubrir patrones que a un ser humano le llevaría años y eso va a mejorar mucho las cosas y a propiciar grandes avances, por ejemplo, en medicina. Puede ser una bendición, pero hay que emplearla bien y estar vigilantes».

O eso o que el temor del robot replicante se vuelva contra los humanos: «Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia».