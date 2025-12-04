Los sindicatos convocan una huelga indefinida todos los martes a partir del 27 de enero Los profesionales de la sanidad pública están llamados a secundar este paro ante el rechazo del Ministerio de Sanidad a acordar un Estatuto Marco que mejore sus condiciones

La Rioja Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:12 | Actualizado 12:19h.

Todos los sindicatos con representación en el ámbito de negociación del Estatuto Marco (Satse-Fses, FSS-CC OO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han convocado a todos los profesionales de la sanidad pública a una huelga nacional indefinida que comenzará a partir del 27 de enero y que se repetirá cada martes en todos los servicios de salud.

El paro, según han informado los sindicatos en una nota de prensa, está fundamentado en el rechazo del Ministerio de Sanidad a acordar un nuevo Estatuto Marco que mejore las condiciones laborales de los trabajadores. Tras cerca de tres años de negociaciones, el Ministerio que dirige Mónica García «no tiene intención de pactar un texto de la nueva ley que realmente beneficie al conjunto del personal estatuario, sin excepciones y sin discriminaciones entre colectivos profesionales; y que logre un sistema sanitario «más sólido, preparado y que proporcione una mejor atención a las personas».

Por todo ello, se desarrollarán las jornadas de huelga los martes de cada semana, con carácter indefinido, después de que el Ministerio haya hecho «oídos sordos» a todos sus intentos de cerrar un texto normativo cuyo objetivo sea el interés común de todos los profesionales. Según han resaltado, desde Sanidad no solo no se ha querido avanzar en la negociación con los sindicatos legitimados y que representan al 100% del personal estatutario del SNS, sino que «la ha dificultado, entorpecido y dilatado al mantener y alimentar una negociación paralela con otras organizaciones fuera del Ámbito de Negociación».

Los sindicatos han lamentado que el citado ministerio «no ha querido escuchar a los 10.000 profesionales que se manifestaron en octubre y que después de dos reuniones «infructuosas», ha paralizado la negociación con ellos, mientras avanzan con otras organizaciones que defienden intereses particulares de un solo colectivo sanitario, comprometiendo el general».