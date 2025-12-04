La grandeza de Rioja a través de los tiempos

Algunos de los participantes en la cata olfatean el primer vino de la noche, Corimbo I 2018.

Juan Carlos Berdonces Logroño Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:22

Los vinos Corimbo I 2018

El vino de: María Santolaya.

Variedad: Tinta del país (tempranillo) de cepas en vaso de viejas parcelas –más de 60 años– en los pueblos burgaleses de La Horra y Roa (Ribera).

Crianza: 16 meses en barrica de roble francés, en un 80%, y americano, en un 20%.

RODA I Blanco 2022

El vino de: Agustín Santolaya.

Variedades: Viura y malvasía y garnacha blancas, de las cabezadas plantadas en viñedos viejos de tempranillo de Haro.

Crianza: 18 meses en bocoyes de roble francés y otros 18 meses en botella.

Finca El Bosque 2022

El vino de: Marcos Eguren, selección manual grano a grano.

Variedad: Tempranillo tinta en una finca plantada en 1973 en San Vicente de la Sonsierra.

Crianza: 18 meses roble francés.

El Tiznado 2022

El vino de: Eduardo Eguren.

Variedad: Selecciones masales de tempranillo tinta, uvas procedentes de un viñedo de 1923.

Abel Mendoza 5V 2021

El vino de: Abel Mendoza.

Variedad: 30% de viura, 30% de garnacha blanca, 20% de tempranillo blanca, 10% de torrontés y 10% de malvasía.

Abel Mendoza 52-60

El vino de: Isabel Cañas.

Variedad: tempranillo, graciano, garnacha tinta y uvas blancas (garnacha, malvasía, viura...).

Hace tres o cuatro décadas, Rioja y sus vinos necesitaban un impulso para salir de la monotonía. Agustín Santolaya, Marcos Eguren y Abel Mendoza, entre otros muchos, protagonizaron una pequeña 'revolución' con su manera de entender el viñedo que tuvo como consecuencia el despegue de la Denominación. Contribuyeron a hacer grande esta tierra vitivinícola y la siguiente generación familiar –María Santolaya. Eduardo Eguren e Isabel Cañas, respectivamente– llega ahora con fuerza para tomar el relevo en tiempos de crisis, que son cíclicos, y darle una vuelta a la situación para mantener la posición de privilegio.

Diario LA RIOJA reunió este miércoles a estas tres triples parejas en la cata del año que llevaba por nombre 'Dos generaciones y un destino: hijos de la viña'. Desde el primer momento se puso de manifiesto en la cita celebrada en el Centro de la Cultura del Rioja –que contó con el patrocinio del Gobierno regional dentro de la campaña de Producto Riojano–, que el viñedo es el auténtico protagonista de las creaciones en tinto y blanco. Detrás de los seis vinos presentados hay grandes dosis de «talento, conocimiento, sacrificio, esfuerzo, experiencia y también asunción de riesgos, argumentos todos ellos para salir de la crisis», señaló la directora del periódico, Teresa Cobo, en la presentación de la cata.

Corimbo I 2018, un tinto de Bodegas RODA elaborado en La Horra (Burgos), fue el vino que abrió la velada, «dulzón y con aromas a fruta fresca», según María Santolaya, que se ha incorporado al departamento técnico de la compañía en Haro tras casi tres años en Ribera del Duero. Allí la variedad tempranillo tiene más potencia que en Rioja, por los suelos y la climatología, «y nosotros tratamos de hacer vinos frescos, en los que no haya sobremaduración, y de crianzas cortas».

Reconoció los «tiempos difíciles que nos están tocando vivir» pero tiene máxima confianza en Rioja. En este sentido, Agustín Santolaya aseguró que ve un «futuro de grandeza», por la «gran preparación de las nuevas generaciones», aunque reconoció que pueden ser necesarios cambios «y habrá que tener paciencia porque Rioja es un mastodonte». Hace 38 años, en 1987, él puso en marcha el proyecto empresarial «con muchas dificultades» y una idea clara: buscar viñas viejas, eran las que podían tener más valor.

Y de las cabezadas plantadas de blanco de esos viñedos de tempranillo surge RODA I Blanco 2022, «un vino sorprendente e inesperado después de un año muy complicado», dijo, con temperaturas extremas. Hasta cuatro olas de calor recordaba este miércoles que hubo Marcos Eguren, «pero al final la viña se protege». Bien lo sabe este prestigioso enólogo que en 1991 revoluciona Rioja con el lanzamiento de un vino (San Vicente) de un viñedo (La Canoca) y de una bodega (Señorío de San Vicente). Quiso huir de las clásicas menciones de crianza, reserva y gran reserva hacia un estilo más borgoñés. «Era un camino diferente, difícil incluso», porque su familia venía de vender cosechero, «pero teníamos lo más importante, la viña». Y el tinto que presentó, Finca El Bosque 2022, es fiel reflejo de esa exclusividad. «Rioja puede ser el mejor lugar el mundo para cultivar el viñedo», aseveró.

El recuerdo de los abuelos

Fue el padre de Marcos, Guillermo Eguren, quien había ido coleccionando viñedos y comprando y plantando parcelas por buena parte de la Sonsierra –también en la vertiente alavesa en Laguardia y Labastida–. De este abuelo paterno, Eduardo Eguren reconocía que había aprendido la pasión por el vino, y del materno, Félix Ramírez, recibió algunos viñedos que le sirvieron para poner en marcha en 2018 su proyecto personal con la bodega Cuentaviñas en su San Vicente natal. Tras mas de una década trabajando al abrigo de su padre, decidió dar rienda suelta a su rebeldía «y ahora estoy redescubriendo mi pueblo».

Justo Rodríguez

Hasta el punto de que trabaja en un estudio edafológico y geológico de las 1.800 hectáreas de viña que hay en la localidad de la Sonsierra. Eduardo Eguren está viviendo «una vuelta a los orígenes» y disfruta pasando el tiempo en la viña, porque es de la opinión de que «hay que intervenir en ella, estar detrás, para conseguir resultados». El Tiznado 2022 es el fruto de ese trabajo en el campo, de selecciones masales de tempranillo en un viñedo de más de cien años, plantado en 1923.

Las frases «Tenemos un gran futuro por delante en Rioja y unas nuevas generaciones muy bien preparadas» Agustín Santolaya Bodegas RODA

I«Estamos viviendo tiempos difíciles y los vamos a seguir viviendo pero soy optimista» María Santolaya (hija de Agustín) ngeniera agrónoma y enóloga

«Rioja puede ser el mejor lugar del mundo para cultivar viñedo y aquí hay un gran conocimiento» Marcos Eguren Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria

«Hay que actuar en la viña y estar pendiente de ella, si no intervienes no vas a conseguir resultados» Eduardo Eguren (hijo de Marcos) Cuentaviñas (San Vicente)

También tiene en San Vicente sus viñas Abel Mendoza, otro «destripaterrones», como se denomina, «sin formación ni escuela» pero un autodidacta al que en una ocasión el prescriptor Tim Atkin llamó 'maverick' de Rioja, porque sigue sus propias reglas. Y así decidió en 1992, cuatro años después de poner en marcha la bodega familiar con su mujer Maite, empezar a elaborar vinos blancos. La noche del miércoles presentó 5V 2021 –con las cinco variedades viura, garnacha, tempranillo, torrontés y malvasía–, mientras que su sobrina Isabel Cañas apostó por el tinto 52-60 de la cosecha 2022.

«Respeta la filosofía de la bodega y también la esencia del viñedo. Creo que es un regreso al pasado para entender el presente y preparar el futuro», dijo esta joven que reivindica que en Rioja «puede haber muchos caminos diferentes que discurran de forma paralela sin entrar en conflictos unos con otros». «Yo lo que pido es que la Denominación Rioja no ponga zancadillas a esta gente joven y les dé libertad», sentenció Abel Mendoza en medio del aplauso generalizado de los asistentes.