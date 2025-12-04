La luz se hizo en la plaza del Mercado de Logroño

Día laborable víspera de jornada de trabajo. Tarde lluviosa. Los elementos no estaban muy a favor del encendido de la iluminación navideña logroñesa, pero la ... capital ya se ha sumado a la lista de ciudades con luces. Este año, las ha habido adelantadas, pero los logroñeses han seguido su tendencia más clásica y se han ceñido a las fechas del puente de la Constitución. Marina Oliván, el coro Jorbalán... pusieron la ambientación musical al acto con el que se vistió el encendido, en la plaza del Mercado, y que se tomó su tiempo, de tal manera que lo que empezó escampado terminó con paraguas. Por fin, a eso de las siete de la tarde, el abeto de 14 metros de la plaza y los adornos de La Redonda mostraron sus decoraciones. Expectación no faltó en el evento. Cientos de asistentes corearon el ¡¡Ohhh!! de rigor cuando por fin se hizo la luz.

Las demás calles preparadas para la ocasión también acabaron iluminadas. ¿Todas? No. La avenida de Portugal, por ejemplo, pese a que tenía sus elementos colgados, había sufrido un incidente por la mañana al colgar uno de los arcos, dado que se rompió un balcón y hubo que cortar la calle.

Otras vías aún no están listas. Desde el Consistorio esperan que la instalación esté completa el día 10. Alegan que la empresa es nueva este año y que las fases se habían estipulado así.

¿Qué pasará al final? Que Logroño contará esta Navidad con 1.000 elementos, desde guirnaldas, cortinas, estalactitas, arcos, motivos de farola, techos decorativos y siete decoraciones en 3D, superando el millón de puntos de luz con tecnología led de bajo consumo.

Los principales atractivos son el mencionado árbol de Navidad de la Plaza del Mercado y otro de 10 metros en la Glorieta del Doctor Zubía. También el arco de bienvenida en la Estación de Autobuses y decoraciones 3D como la Bola de selfies en la Plaza Escultores Dalmati-Narvaiza, el Oso esquiador en el Parque de la Cometa, el Muñeco de nieve en Juan XXIII, el Reno en El Espolón (Avenida de la Rioja), el Gran árbol azul de Gran Vía y cortinas luminosas en el paseo de Miguel Villanueva.