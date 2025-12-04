LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Encendido de las luces de Navidad en la plaza del Mercado de Logroño.

Encendido de las luces de Navidad en la plaza del Mercado de Logroño. Justo Rodríguez

La luz se hizo en la plaza del Mercado de Logroño

La iluminación navideña logroñesa ya está en marcha, aunque aún quedan tramos por sumar que se espera que funcionen el día 10

María José Lumbreras

María José Lumbreras

Logroño

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:52

Comenta

Día laborable víspera de jornada de trabajo. Tarde lluviosa. Los elementos no estaban muy a favor del encendido de la iluminación navideña logroñesa, pero la ... capital ya se ha sumado a la lista de ciudades con luces. Este año, las ha habido adelantadas, pero los logroñeses han seguido su tendencia más clásica y se han ceñido a las fechas del puente de la Constitución. Marina Oliván, el coro Jorbalán... pusieron la ambientación musical al acto con el que se vistió el encendido, en la plaza del Mercado, y que se tomó su tiempo, de tal manera que lo que empezó escampado terminó con paraguas. Por fin, a eso de las siete de la tarde, el abeto de 14 metros de la plaza y los adornos de La Redonda mostraron sus decoraciones. Expectación no faltó en el evento. Cientos de asistentes corearon el ¡¡Ohhh!! de rigor cuando por fin se hizo la luz.

