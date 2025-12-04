Europa autoriza por primera vez el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo La eurodiputada riojana, Esther Herranz, saca adelante el 'paquete vino' con mayores ayudas para bodegas en promoción, incluidas las pequeñas

Alberto Gil Logroño Jueves, 4 de diciembre 2025

Después de varios meses de negociaciones, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea alcanzaron ayer un acuerdo histórico en el trílogo sobre el paquete vino, que permitirá a los viticultores europeos y españoles contar con fondos y medidas concretas para afrontar la crisis del sector y fortalecer su competitividad.

Entre ellas, el arranque de viñedo, demandado por el sector de la DOCa Rioja y que hasta ahora únicamente era posible con fondos nacionales –el Ministerio no ha estado por la labor– o regionales, tal y como se estaba ejecutando en Francia. La ponente del Parlamento Europeo, Esther Herranz García, se mostró satisfecha con el acuerdo conseguido: «Estamos proporcionando al sector herramientas para hacer frente a la profunda crisis que está experimentando, con medidas para regular la oferta en línea con la demanda, como la opción de financiar medidas de arranque con fondos europeos, garantizando así la igualdad de oportunidades para los viticultores en los diferentes Estados miembros».

Herranz hizo hincapié además en que se ha reforzado la promoción internacional y el enoturismo, asegurando que las pequeñas bodegas contarán con mayores incentivos para acceder a estas ayudas y aumentar su visibilidad en mercados estratégicos«.

En este sentido, el acuerdo establece que las aportaciones europeas y nacionales podrán llegar hasta el 90% para los operadores pequeños y hasta un 80 % para empresas más grandes. Esto permitirá cubrir gastos como publicidad, eventos, ferias y estudios, con un plan de financiación de hasta 3 años, renovable hasta un total de 9 años. Los Estados miembros estarán también obligados a asegurar el acceso de los pequeños operadores a estos fondos.

Asimismo, en caso de desastres naturales, fenómenos meteorológicos extremos, brotes de enfermedades vegetales o plagas, los viticultores dispondrán de un año adicional para plantar o replantar viñas afectadas, asegurando la continuidad de la producción en regiones clave de España.

Novedades El acuerdo da luz verde a los etiquetados de «vino sin alcohol» y de «alcohol reducido» para rebajas de grado del 30%

El pacto también regula la innovación y la apuesta por nuevos consumidores, como mediante los vinos desalcoholizados: los productos con hasta 0,05 % de alcohol podrán etiquetarse como «sin alcohol» y los que tengan 0,5% o más, con reducción mínima del 30% respecto a su graduación original, como «alcohol reducido». Herranz destacó que «estas normas permitirán a las bodegas españolas adaptarse a nuevas demandas de los consumidores y ampliar su oferta sin perder calidad ni reconocimiento de sus marcas».

El acuerdo provisional debe ser aprobado formalmente por Parlamento y Consejo, pero una vez ratificado, permitirá que estas medidas y fondos entren en vigor desde el inicio de la próxima cosecha, asegurando que España, como uno de los principales productores europeos, pueda beneficiarse plenamente de estas herramientas: «Hemos cumplido nuestro objetivo de ofrecer al sector condiciones justas y estables, reforzando su capacidad para superar la crisis, proteger nuestra tradición vitivinícola y mantener la competitividad de los vinos españoles en Europa y el mundo», concluyó Herranz.