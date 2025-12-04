España se retira de Eurovisión tras permitir la UER la participación de Israel La organización del festival no ha permitido la votación sobre la presencia del país hebreo

Ya es oficial. España no estará por primera vez en Eurovisión. La presidencia de la UER ha denegado a RTVE y a otras siete países la celebración de una votación secreta sobre la participación de Israel en el certamen, por lo que directamente, tras la aprobación de los nuevos estatutos del certamen, se acredita que Israel, pese a los hechos ocurridos, podrá estar en el festival. «Esta decisión acrecienta la desconfianza de RTVE en la organización del festival y confirma las presiones políticas en torno al mismo», denuncía la corporación pública en el que ha anunciado la decisión final.

España pone así fin a meses de debate sobre la presencia de Israel en un certamen que se autodefine «apolítico» y nexo de «unión» entre los países. Pero lo cierto es que tras la no votación de este jueves, el Eurovisióin 2026 ya se puede afirmar que será inédito. A RTVE se ha sumado también Países Bajos, que considera que «la participación en las circunstancias actuales es incompatible con los valores públicos que son esenciales para nosotros».

España, como parte del grupo de los 'Big Five', no es el único país que había supeditado su participación en Eurovisión del próximo año a la salida de Israel. También lo han hecho Irlanda (RTÉ), Eslovenia (RTVSLO), Islandia (RÚV) y Países Bajos (AVROTROS).

Por el contrario, Alemania se ha mostrado favorable a que Israel continúe en Eurovisión 2026. El canciller alemán, Friedrich Merz, incluso afirmó que su país debería abandonar el certamen si Israel fuera excluido. A esta posición también se han sumado las televisiones de Suiza y Austria, que es la anfitriona de la próxima edición del festival. Otros países como Francia o Dinamarca ya confirmaron que continuarán en el concurso con o sin el país hebreo.

Antes del inicio de la reunión, el presidente de RTVE, José Pablo López, ya criticó que la dirección de UER y Eurovisión sometiera a la organización «a la mayor tensión interna de su historia». «Nunca se debería haber llegado a este punto. Las sanciones a Israel por sus incumplimientos reiterados en Eurovisión se deberían haber adoptado en el ámbito ejecutivo y no trasladando el conflicto a la Asamblea», expresó el máximo directivo de RTVE en un mensaje en 'X', donde lamentó que la UER «será una Unión más condicionada por los intereses políticos y comerciales de un festival que no se han sabido o querido gestionar».