LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Sede oficial de la UER. Efe

España se retira de Eurovisión tras permitir la UER la participación de Israel

La organización del festival no ha permitido la votación sobre la presencia del país hebreo

Fernando Morales

Fernando Morales

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:37

Comenta

Ya es oficial. España no estará por primera vez en Eurovisión. La presidencia de la UER ha denegado a RTVE y a otras siete países la celebración de una votación secreta sobre la participación de Israel en el certamen, por lo que directamente, tras la aprobación de los nuevos estatutos del certamen, se acredita que Israel, pese a los hechos ocurridos, podrá estar en el festival. «Esta decisión acrecienta la desconfianza de RTVE en la organización del festival y confirma las presiones políticas en torno al mismo», denuncía la corporación pública en el que ha anunciado la decisión final.

España pone así fin a meses de debate sobre la presencia de Israel en un certamen que se autodefine «apolítico» y nexo de «unión» entre los países. Pero lo cierto es que tras la no votación de este jueves, el Eurovisióin 2026 ya se puede afirmar que será inédito. A RTVE se ha sumado también Países Bajos, que considera que «la participación en las circunstancias actuales es incompatible con los valores públicos que son esenciales para nosotros».

España, como parte del grupo de los 'Big Five', no es el único país que había supeditado su participación en Eurovisión del próximo año a la salida de Israel. También lo han hecho Irlanda (RTÉ), Eslovenia (RTVSLO), Islandia (RÚV) y Países Bajos (AVROTROS).

Por el contrario, Alemania se ha mostrado favorable a que Israel continúe en Eurovisión 2026. El canciller alemán, Friedrich Merz, incluso afirmó que su país debería abandonar el certamen si Israel fuera excluido. A esta posición también se han sumado las televisiones de Suiza y Austria, que es la anfitriona de la próxima edición del festival. Otros países como Francia o Dinamarca ya confirmaron que continuarán en el concurso con o sin el país hebreo.

Antes del inicio de la reunión, el presidente de RTVE, José Pablo López, ya criticó que la dirección de UER y Eurovisión sometiera a la organización «a la mayor tensión interna de su historia». «Nunca se debería haber llegado a este punto. Las sanciones a Israel por sus incumplimientos reiterados en Eurovisión se deberían haber adoptado en el ámbito ejecutivo y no trasladando el conflicto a la Asamblea», expresó el máximo directivo de RTVE en un mensaje en 'X', donde lamentó que la UER «será una Unión más condicionada por los intereses políticos y comerciales de un festival que no se han sabido o querido gestionar».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado en la N-232 después de abandonar su vehículo tras una salida de vía
  2. 2 Detenido el dueño de una barbería en Calahorra en una operación contra el tráfico de drogas
  3. 3 Herida una mujer de 71 años en un nuevo accidente de tráfico en la N-232 a su paso por La Rioja Alta
  4. 4 Un plato de El Portal de Echaurren, entre los seis mejores de España
  5. 5 Logroño encenderá su iluminación navideña este jueves sin todas las luces puestas
  6. 6

    El adiós de un escolapio que deja huella en La Rioja
  7. 7 Los sindicatos de Sanidad convocan una huelga indefinida todos los martes a partir del 27 de enero
  8. 8 Dos agentes de patrulla encuentran una plantación de maría por el fuerte olor
  9. 9 Rescatado en el San Lorenzo un senderista que subía en zapatillas
  10. 10

    La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja España se retira de Eurovisión tras permitir la UER la participación de Israel

España se retira de Eurovisión tras permitir la UER la participación de Israel