Air Nostrum se retira del concurso para el vuelo de Agoncillo a Barcelona

El proceso de licitación del Gobierno de La Rioja para establecer una ruta aérea regular entre Agoncillo y Barcelona, para lo que ya ha ... anunciado una dotación económica de 2,7 millones en 2026 y 2027, ha perdido uno de los tres aspirantes. Air Nostrum ha anunciado su decisión de retirarse del concurso alegando «razones organizativas y estratégicas», según ha trasladado el Ejecutivo regional en su escrita de renuncia esta misma semana, pero también motivos «técnicos», han añadido a este periódico portavoces oficiales de la compañía.

Esta aerolínea franquiciada de Iberia, que ahora es la encargada de operar el único vuelo regular diario -desde la terminal riojana con Madrid-, fue la que en 2003 abrió también la ruta con la ciudad condal, poco después de inaugurarse el aeropuerto de Agoncillo. Aquel vuelo duró hasta junio de 2009, cuando debido a la «caída de la demanda», se argumentó entonces, se decidió suspender de manera temporal. Pero la cancelación pronto se convirtió en definitiva.

Su renuncia deja el camino libre a Vueling y Volotea, que ya tienen rutas a Barcelona desde aeródromos cercanos al riojano: desde Bilbao, San Sebastián y Santander en el primer caso y desde Vitoria en el segundo. Salvo nuevo imprevistos de última hora, una de esas dos compañías será la adjudicataria para establecer el vuelo regular con la terminal Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a partir de la primavera de 2026. Es el objetivo del Ejecutivo de Gonzalo Capellán así como tener dos o tres vuelos a la semana para «reforzar la conectividad de todos los riojanos con los principales destinos nacionales e internacionales». De hecho, el aeropuerto catalán es una puerta hacia los grandes aeródromos del mundo.

El contrato que ofrece el Gobierno tiene dos años de vigencia, desde el 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027, y una dotación económica de 2.777.900 euros (IVA incluido), distribuidos en 1,331 millones para 2026 y los otros 1,439 millones para 2027. Se contempla además una prórroga de otros dos años, a razón de 1.439.900 euros cada uno. Este contrato contempla un mínimo de 110 frecuencias en el primer año -cada frecuencia son dos vuelos- y de 134 el segundo.

En el pliego de contratación se establece que las aeronaves que operen esta nueva ruta deberán contar con una capacidad mínima de cien plazas por vuelo, facilitando la conectividad desde Barcelona con vuelos internacionales de conexión, necesariamente a través del aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat; el objetivo es que se puedan comprar billetes con destino final en Agoncillo desde un aeródromo europeo vía Barcelona por ejemplo. Estas cien plazas pueden incrementarse en caso de que fuera necesario por demanda. Pero durante los dos primeros años del contrato se ofertarán al menos 48.800 asientos.