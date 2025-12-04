LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Air Nostrum ya opera el vuelo regular desde Agoncillo con Madrid. Sonia Tercero

Air Nostrum se retira del concurso para el vuelo de Agoncillo a Barcelona

La compañía, que ya opera la única ruta regular desde La Rioja con Madrid, renuncia por motivos «técnicos, organizativos y estratégicos» y ahora Vueling y Volotea aspiran a ser la aerolínea adjudicataria

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:27

El proceso de licitación del Gobierno de La Rioja para establecer una ruta aérea regular entre Agoncillo y Barcelona, para lo que ya ha ... anunciado una dotación económica de 2,7 millones en 2026 y 2027, ha perdido uno de los tres aspirantes. Air Nostrum ha anunciado su decisión de retirarse del concurso alegando «razones organizativas y estratégicas», según ha trasladado el Ejecutivo regional en su escrita de renuncia esta misma semana, pero también motivos «técnicos», han añadido a este periódico portavoces oficiales de la compañía.

