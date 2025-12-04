LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

C.Larrea

Hallado un cadáver ahorcado en el aparcamiento subterráneo del Cibir

Fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Logroño y el caso se encuentra bajo investigación de la Policía Nacional

La Rioja

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:24

Comenta

Los vecinos del barrio de La Estrella vivieron con sobresalto la noche del miércoles. Agentes de la Policía Nacional, Policía Local y Bomberos acudieron pasadas las 23.00 horas al aparcamiento del Cibir tras el hallazgo de un cadáver ahorcado en una de las plantas subterráneas.

Los uniformados entraron en el parking para realizar las oportunas pesquisas. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Logroño para llevar a cabo la obligada autopsia que determine las causas del fallecimiento, aunque no se hallaron signos de violencia y las primeras hipótesis apuntan a un suicidio. El caso se encuentra bajo investigación de la Policía Nacional, que ya ha solicitado las grabaciones de las cámaras del entorno y ha recabado distintos testimonios.

