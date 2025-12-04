LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

G.C.

Desmantelada una plantación de marihuana en una vivienda de Viguera

El fuerte olor que procedía del inmueble permitió que los agentes de la Guardia Civil interviniesen 1.231 gramos de cogollos listos para su consumo, valorados en 8.333 euros

La Rioja

Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:25

Comenta

La Guardia Civil en La Rioja ha investigado a un varón de 62 años, de nacionalidad española y residente en Viguera, como presunto autor de un delito contra la salud pública por el cultivo y elaboración de marihuana.

La actuación se inició durante un servicio rutinario de prevención del grupo de Seguridad Ciudadana, durante el que detectaron un intenso olor a marihuana que procedía de una vivienda que tenía la puerta entreabierta. Los agentes, nada más aproximarse, descubrieron varias plantas colgadas en un aparente proceso de secado.

Tras identificar al morador del inmueble, este autorizó su entrada, momento en el que pudieron confirmar que disponía de una plantación interior de marihuana con ejemplares en distintas fases de desarrollo, concretamente en floración y secado.

Durante el registro, los efectivos de la Guardia Civil intervinieron 1.231 gramos de cogollos de marihuana listos para su consumo, cuyo valor en el mercado ilícito se estima en 8.333 euros.

La investigación culminó con la instrucción de las correspondientes diligencias por un delito contra la salud pública, que han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

