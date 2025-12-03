Logroño encenderá su iluminación navideña sin todas las luces puestas El Ayuntamiento informa de que la adjudicataria trabajará intensamente en su colocación hasta el día 10 aunque niega retrasos sobre el calendario previsto

Javier Campos Logroño Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:51 | Actualizado 13:09h.

Será una inauguración parcial... podría decirse que a media luz. Y es que Logroño encenderá mañana su iluminación navideña sin todas las luces puestas. Así lo ha confirmado el propio Ayuntamiento de Logroño, quien ha informado de que la adjudicataria trabajará intensamente en su colocación hasta el día 10, si bien ha negado retrasos sobre el calendario previsto. «No ha habido alteración alguna al respecto», han sido las palabras de la portavoz municipal, Celia Sanz.

«Se trata de un encendido fruto de un nuevo contrato tramitado que incluye mejoras, y que ha necesitado sus fases... Desde el principio dijimos que el acto inicial sería el 4 de diciembre, y así se mantiene... se está trabajando para que la iluminación esté disponible al completo en torno a esas fechas... », ha precisado Sanz ante las dudas de si se iba a llegar o no a tiempo (desvelando que, al final y como adelantaron los más críticos, a la capital de La Rioja le ha pillado el toro).

Desde el gobierno municipal no quieren ni oír hablar de ello y, de hecho, se niegan a dar porcentajes tanto sobre lo ya instalado como sobre lo que falta por colocar. «Se ha dado prioridad a las zonas de mayor tránsito y complejidad a la hora del montaje, esas podrán verse mañana y progresivamente se irán ampliando al resto de zonas previstas», ha dicho para añadir que «cuando se proceda al encendido de mañana muchas zonas de la ciudad ya tendrán sus elementos».

El encendido de la iluminación de calles, plazas y otros espacios de nuestra ciudad, dicho está, tendrá lugar el 4 de diciembre, a las 18.30 horas en la plaza del Mercado y contará con el Coro Jorbalán de Adoratrices, que interpretará varios villancicos. Al finalizar el acto se ofrecerá chocolate caliente a todos los asistentes.

Este año, y tras un incremento en la inversión, «contaremos con casi 1.000 elementos decorativos, incluyendo guirnaldas, cortinas, estalactitas, arcos, motivos de farola, techos decorativos y 7 decoraciones en 3D, superando un millón de puntos Led», ha recordado.

Además, se instalarán elementos luminosos singulares en distintos puntos: un árbol de 14 metros en la plaza del Mercado; otro de 10 metros en la Glorieta; un arco de bienvenida en la estación de autobuses; una bola para 'selfies' en la plaza Escultores Dalmati-Narvaiza; y un oso esquiador, un muñeco de nieve y un reno en otros espacios (así como el gran árbol azul en Gran Vía y el árbol de duelas de barricas usadas creado por la escultura Beatriz Carbonel).