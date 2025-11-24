Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito El encendido de la iluminación navideña se realizará el jueves, 4 de diciembre, a las 18.30 horas en la plaza del Mercado

Nuria Alonso Logroño Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:59 | Actualizado 11:22h. Comenta Compartir

Logroño celebrará una Navidad con actividades para todas las edades, propuestas musicales, mercadillos por varias zonas de la ciudad, la tradicional exposición de belenistas y un trenecito que recorrerá la capital, además del emblemático encendido de la iluminación que se estrenará el 4 de diciembre en la plaza del Mercado.

La programación navideña comienza esta misma semana con la visita que Perseido, el guardián de las estrellas, y su dragón Ori rendirán a las ludotecas para invitar a los más pequeños a que colaboren creando un farolillo que luego animarán el encendido de las luces de Navidad. Este especial momento tendrá lugar el jueves, 4 de diciembre, a las 18.30 horas en la plaza del Mercado y contará con villancicos a cargo del Coro Jorbalán.

Más de un millón de puntos led ubicados en un millar de elementos decorativos, entre guirnaldas, cortinas, estalactitas, arcos y techos, alumbrarán las calles de Logroño hasta la llegada de los Reyes Magos el 6 de enero.

Además, la ciudad contará con diferentes motivos navideños diseminados por los puntos más emblemáticos: un árbol de 14 metros de altura en la plaza del Mercado, un árbol de 10 metros en la Glorieta del doctor Zubía, un arco en la estación de autobuses y algunos elementos sorpresa, como un muñeco de nieve o un reno. No faltará el gran árbol azul de Gran Vía y el árbol de duelas de barricas usadas creado por la escultora Beatriz Carbonel.

Un día más tarde, el viernes 5 de diciembre, se procederá a la inauguración del Belén monumental en la plaza del Ayuntamiento y, seguidamente, de la exposición de belenistas en la sala de usos múltiples del Consistorio.

Entre las novedades de la programación para estas fechas navideñas, figura un trenecito navideño que recorrerá las calles de la ciudad, «una propuesta pensada para los más pequeños, pero que también permite recorrer y descubrir la ciudad y disfrutar de las luces y de los mercados y de los espacios más emblemáticos», en palabras de Laura Rivas, concejal de Festejos que ha presentado los actos este lunes. En concreto, este tren navideño tendrá su salida en la plaza del Ayuntamiento los días 24 y 26 de diciembre y el 2, 3 y 4 de enero, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. Asimismo, otra de las novedades de este año son los mercadillos de Navidad, que se diseminan por hasta cinco zonas de la capital: en Muro de la Mata, en Vara del Rey, en la Glorieta del doctor Zubía y el de Portales junto a la Redonda.

Como los grandes protagonistas de la Navidad, la programación pone el foco en los niños, para quienes ha propuesto una ludoteca en la plaza de Abastos, que ofrecerá un espacio seguro, creativo y lleno de actividades, ideal para la conciliación familiar. Abierta los días 22, 23 y 26 de diciembre, así también como el 2, 3 y 4 de enero, en horario de 10 de la mañana a 14 horas y será con una inscripción abierta, para un máximo de treinta participantes con una hora de duración.

La música también aportará su alegría y de ilusión en Logroño, por lo que se han propuesto varias actuaciones: la escuela Piccolo y Saxo ofrecerá dos actuaciones itinerantes el 12 y el 19 de diciembre; la escuela de canto Jorge Elías actuará el 20 y el 27 de diciembre; Nayra y Nayara intervendrán el 24 y el 31 de diciembre; el coro Bona Cántica actuará también el 2 de enero y Assai Piu Música hará lo propio el 3 de enero. Asimismo, se ha planteado el tradicional concierto de Navidad a cargo de la banda municipal de música de Logroño, en el auditorio municipal el 21 de diciembre a las 13.00 horas. Rivas también ha señalado que, de la mano de Los 40 Classic y Los 40 Urban, se celebrará el 19 de diciembre la fiesta preuvas debajo del reloj de Ibercaja.

La llegada de los Reyes de Oriente y la posterior cabalgada cerrarán los actos previstos para esta Navidad, que tendrán a Perseido y a Ori como excepcionales maestros de ceremonias de unas fiestas en cuya organización han colaborado tanto las unidades municipales como entidades y asociaciones para que «cada año la magia de la Navidad impregne toda nuestra ciudad».

Belenes en el Ayuntamiento, fuera y dentro

Dado que la antigua estación de autobuses no está disponible por las obras de adecuación para el futuro centro intergeneracional, la Asociación de Belenistas dispondrá su tradicional exposición de belenes en el salón de usos múltiples del Ayuntamiento de Logroño, en horario de 18 a 21 horas desde el 5 de diciembre. El año pasado unas 45.000 personas visitaron la muestra que este 2025 se traslada al Ayuntamiento, lo que ha obligado a reducir el número de expositores por limitaciones de espacio.

El pregón de Navidad que organiza esta entidad correrá este año a cargo del escultor y belenista Juan José Quirós el 13 de diciembre en el auditorio y con la actuación del Coro Jorbalán. Asimismo, la entidad ha propuesto celebrar el acto La Luz de la Paz que llegará a Logroño el 14 de diciembre para iluminar el pesebre del Belén Monumental. También el 27 de diciembre se celebrará La Noche del Belén con el reparto de velas y chocolate en la plaza del Ayuntamiento.

El presidente de la asociación, Luis Javier Jiménez Vela, ha señalado que «sin belenes no hay Navidad» y ha recordado que ya está en marcha el concurso de belenes en las diferentes modalidades de hogares, escaparates, colegios, parroquias y centros. Como novedad, este año los premios serán en metálico, con un primero de 150 euros, un segundo de 75 euros y otro tercero de 50 euros.