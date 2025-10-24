LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los consejeros de Sanidad de las comunidades y la ministra de Sanidad, durante el Interterritorial.

Los consejeros de Sanidad de las comunidades y la ministra de Sanidad, durante el Interterritorial. EFE

Los consejeros del PP abandonan el Consejo Interterritorial en plena discusión por los cribados del cáncer

Los populares acusan a Sanidad de utilizar «políticamente» la crisis del cáncer en Andalucía mientras que el Ministerio los tilda de «irresponsables»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:18

Comenta

Los consejeros del PP se han levantado este viernes del Consejo Interterritorial de Salud tras acusar a la ministra de Sanidad, Mónica García, de utilizar ... este órgano de manera «partidista» en plena discusión por los fallos en las pruebas del cáncer en Andalucía y por la petición del ministerio a las comunidades de que faciliten sus datos sobre prevención del cáncer. Los populares argumentan que el Gobierno ha pretendido usar «políticamente« la crisis de los cribados y reclaman a García que «se aleje del sectarismo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo hotel Bestprice abrirá en 2027 en el antiguo casino de Sagasta con 63 habitaciones
  2. 2

    El hijo del acusado: «No tengo ni la más mínima duda de la inocencia de mi padre»
  3. 3 Dos detenidos por el atraco frustrado en el estanco de Murillo de Río Leza de hace un año
  4. 4

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  5. 5

    El vuelo de Logroño a Madrid aumenta las plazas pero tardará veinte minutos más
  6. 6

    El barrio de Bodegas de Villamediana, intransitable y peligroso
  7. 7 Logroño, garaje de la XI Spain Classic Raid
  8. 8

    Así son los cribados de mama, colon y cérvix en La Rioja
  9. 9

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  10. 10 La Guardia Civil investiga a cuatro personas por el hurto de 500 kilos de uva en Briones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los consejeros del PP abandonan el Consejo Interterritorial en plena discusión por los cribados del cáncer