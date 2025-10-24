LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pasajeros suben al avión CRJ-200 para volar desde el aeropuerto de Agoncillo a Madrid. Sonia Tercero

El vuelo de Logroño a Madrid aumenta las plazas pero tardará veinte minutos más

La aeronave CRJ-200 se jubila este viernes tras 19 años y medio y el domingo le sustituye un ATR 72 con más plazas y algo más lento

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:15

Con el final de la temporada de verano este fin de semana, las aerolíneas ponen en marcha su campaña de vuelos de invierno –hasta marzo–, ... pero en el aeropuerto de Logroño-Agoncillo, con solo un trayecto regular, habrá que conformarse con otro tipo de novedades, en este caso el cambio de la aeronave que enlaza con el Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Tras 19 años y medio realizando este viaje –se estrenó, según datos de la compañía Air Nostrum que cubre este servicio, el 10 de abril de 2006–, el modelo CRJ-200 se jubila este viernes con el vuelo que tiene previsto despegar desde la pista riojana a las ocho de la tarde. Y una hora después, en principio, llegará a la capital de España.

