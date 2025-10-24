LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Zona de enlace entre la A-12, la LO-20 y la N-232. M. T.

Afecciones en la N-232 del 27 al 30 de octubre por la pavimentación de la A-68

La actuación incluye los trabajos de pavimentación del enlace con diversas vías, como la A-12, la LO-20 y la N-232

La Rioja

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:25

Las obras del tramo Arrúbal - Navarrete de la autovía A-68 provocarán afecciones en el tráfico de la N-232, entre los kilómetros 418 y el 420,5 desde el 27 hasta el 30 de octubre.

La actuación incluye los trabajos de pavimentación del enlace con diversas vías, como la A-12, la LO-20 y la N-232. En este contexto, se procederá al extendido de la capa de rodadura del firme del entronque de la nueva A-68 con la N-232. Estos trabajos dan continuidad a los que se han venido realizando a finales y a principios de septiembre y también a finales de agosto.

Afecciones al tráfico

Por este motivo, y para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, se producirán afectaciones al tráfico entre los días 27 de octubre, a partir de las 08.00 y el 30 de octubre a las 18.00, periodo en el que los vehículos que circulen por la N-232 entre el km 418 y el 420,500 serán redireccionados por la A-12 y la LR-137.

Los vehículos que circulen en sentido Logroño deberán hacerlo a través de la LR-137 hasta el enlace con la A-12, y desde ahí continuar por la A-12.

Por su parte, los vehículos que circulen por la LO-20 con dirección a Fuenmayor por la N-232, deberán continuar por la A-12 en sentido Burgos hasta la salida 98, y desde ahí circular por la LR-137 en sentido Fuenmayor hasta el cruce con la N-232.

La ejecución de las obras del tramo Arrúbal - Navarrete de la autovía A-68, en La Rioja cuenta con una inversión actual prevista de 151,87 millones de euros (IVA incluido).

