Sala de vistas donde se sigue el juicio por el crimen de los Lirios. Juan Marín
Juicio por el crimen de los Lirios

Una amiga íntima de la víctima niega que quisiera separarse: «Él siempre estaba pendiente de ella y ella de él»

La testigo ha asegurado que «la vida de Merche giraba en torno a su marido y su hijo, su ilusión era verles bien, que no les faltara de nada»

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:19

El juicio por el crimen de los Lirios que se sigue en la Audiencia Provincial de La Rioja contra A. E. M. por presuntamente asesinar ... a su esposa, Mercedes, de 56 años, el 13 de octubre de 2020, llega este viernes al ecuador con la declaración de familiares y conocidos del entorno de la víctima y del acusado. Una amiga «íntima» de la fallecida ha asegurado que ella nunca le dijo que quisiera separarse. «Nunca jamás comentó que quisiera separarse, ni siquiera lo insinuó». «Tenían una relación bastante buena, Merche vivía por su marido y su hijo. Él siempre estaba pendiente de ella y ella de él. Jamás les he visto discutir».

