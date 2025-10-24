El Consejo da por terminada la vendimia con 225,47 millones de kilos de uva

225,47 millones de kilos de uva. Es la cifra productiva con la que el Consejo Regulador da por cerrada la vendimia 2025, que se ... inició el pasado 13 de agosto y que se ha prolongado durante más de dos meses dadas las buenas condiciones meteorológicas que, a diferencia del año pasado y de buena parte del ciclo actual, han permitido trabajar a viticultores y bodegas con mucha tranquilidad. Curiosamente, la recogida de los últimos kilos se ha producido en La Rioja Oriental en viñedos en altitud.

Tal y como informó Diario LA RIOJA la semana pasada, la cosecha apenas dará para elaborar 155 millones de litros de vino y será con diferencia la más corta del siglo. Hay que remontarse a los primeros años de los 90 del siglo pasado con 20.000 hectáreas menos de viñedo.

Por zonas, las bodegas de La Rioja Alta han recepcionado 101,2 millones de kilos de uva (16,52 de variedades blancas), las de Rioja Oriental han transformado en sus depósitos 62,57 millones de kilos (9,97 de uvas blancas) y las de Rioja Alavesa 61, 68 millones de kilos (7,27 de variedades blancas).

Por colores, en el conjunto de la Denominación de Origen, 191,7 millones de los kilos recogidos son de uvas tintas y 33,78 millones de blancas. El año pasado, que era hasta ahora la cosecha más corta del siglo, se recogieron 276 millones de kilos de uva y se elaboraron casi 190 millones de litros de vino amparados. Muy poca uva, de mucha calidad y 'barata' dados los elevadísimos costes de producción que han soportado los viticultores.