Vendimia esta campaña en San Asensio Justo Rodríguez

El Consejo da por terminada la vendimia con 225,47 millones de kilos de uva

La producción final rondará los 155 millones de litros de vino en una campaña que se ha alargado más de dos meses y que, curiosamente, ha terminado donde empezó: en Rioja Oriental

A. Gil

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:05

Comenta

225,47 millones de kilos de uva. Es la cifra productiva con la que el Consejo Regulador da por cerrada la vendimia 2025, que se ... inició el pasado 13 de agosto y que se ha prolongado durante más de dos meses dadas las buenas condiciones meteorológicas que, a diferencia del año pasado y de buena parte del ciclo actual, han permitido trabajar a viticultores y bodegas con mucha tranquilidad. Curiosamente, la recogida de los últimos kilos se ha producido en La Rioja Oriental en viñedos en altitud.

