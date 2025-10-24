El Cubo del Revellín sólo abrirá los fines de semana con la custodia de la Policía Local

Cerrado de lunes a viernes y abierto los sábados y domingos... El Cubo del Revellín solo será visitable los fines de semana, custodiado además por ... la Policía Local, después de la renuncia de la empresa adjudicataria de los servicios auxiliares que, de la noche a la mañana, dio de baja a los dos trabajadores que se ocupaban de las instalaciones obligando a su clausura y a la búsqueda de una solución contractual de urgencia al Ayuntamiento de Logroño.

Así, y tras la noticia adelantada por Diario LA RIOJA, la portavoz del equipo de gobierno, Celia Sanz, calificaba de «mazazo» el desistimiento de Iqusde Auxiliares que, unilateralmente y vía hechos consumados, dejaba de prestar un contrato que data de 2022, y al que tras los dos primeros años le seguían hasta dos prórrogas, la última de julio a noviembre mientras el Consistorio licitaba el nuevo servicio.

La decisión de la empresa, tal y como informó esté periódico, supuso como consecuencia principal que el Cubo del Revellín se viera abocado al cierre temporal, toda vez que no contaba con personal disponible para facilitar las visitas, guiadas o libres, por las instalaciones. Así, de momento y siguiendo el 'parche' del pasado fin de semana, el Consistorio capitalino se servirá de la Policía Local (en su función de vigilancia de espacio y bien público) para, al menos, poder abrirlo solo para visitas libres sábados y domingos.

El gobierno local habla de renuncia «inesperada», clausura «sobrevenida» y, por tanto, «incumplimiento flagrante» de Iqusde Auxiliares

Y todo hasta que se pueda licitar un nuevo contrato 'puente' que atienda como hasta ahora el monumento histórico y su espacio museístico. De momento, según lo anunciado, la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado lunes en sesión extraordinaria el inicio de la resolución del contrato con la empresa Iqusde (incoación del expediente al respecto) a la vez que daba luz verde a la redacción del 'puente' que dé cobertura provisional a un nuevo adjudicatario para prestar el servicio.

El gobierno local confía en que esta situación no se alargue más allá de veinte días o un mes, pero matiza que hay que respetar todos los plazos administrativos de la resolución y de las posibles alegaciones de la empresa.

«Es una situación sobrevenida, que no ha dependido para nada de nosotros», reitera Sanz para añadir que «se ha iniciado de manera inmediata la nueva tramitación administrativa, que es lo que estaba en nuestra mano». Al respecto, lo que no se descarta, es reclamar daños y perjuicios a la adjudicataria: «Eso vendrá después de la resolución pero, evidentemente, si hay un incumplimiento flagrante como ha sido este, por supuesto que se va a plantear la posibilidad de sanción».