Los problemas en el Cubo del Revellín comenzaron el lunes 13 de octubre. Miguel Herreros

El Cubo del Revellín sólo abrirá los fines de semana con la custodia de la Policía Local

La renuncia de la hasta ahora adjudicataria de los servicios auxiliares obliga al Ayuntamiento a cerrar entre semana y a buscar una solución contractual de urgencia

Javier Campos
Nuria Alonso

Javier Campos y Nuria Alonso

Logroño

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:50

Comenta

Cerrado de lunes a viernes y abierto los sábados y domingos... El Cubo del Revellín solo será visitable los fines de semana, custodiado además por ... la Policía Local, después de la renuncia de la empresa adjudicataria de los servicios auxiliares que, de la noche a la mañana, dio de baja a los dos trabajadores que se ocupaban de las instalaciones obligando a su clausura y a la búsqueda de una solución contractual de urgencia al Ayuntamiento de Logroño.

