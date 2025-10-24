LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María y Elvis, en la previa de la apertura de Bynds en el 23 de la plaza del Mercado. Justo Rodríguez
Logroño

Bynds abre su tienda física y devuelve el comercio local a los 'portalillos' de la plaza del Mercado

La marca de ropa creada por la diseñadora riojana María Heras con los dibujos de su hijo Elvis apuesta por resucitar el histórico local de confecciones El Barato

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:17

Comenta

Un lugar especial... para un negocio especial. Así lo explicaba María Heras cuando adelantaba a Diario LA RIOJA a finales de septiembre que 'Bynds' ... abriría tienda física donde otrora se ubicase El Barato. Y hoy, apenas un mes después y tras el acondicionamiento y adecuación del establecimiento a sus necesidades, la artista y diseñadora riojana posa junto a Elvis coincidiendo con la apertura del nuevo espacio, en el 23 de la plaza del Mercado del Casco Antiguo de Logroño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por el atraco frustrado en el estanco de Murillo de Río Leza de hace un año
  2. 2

    El hijo del acusado: «No tengo ni la más mínima duda de la inocencia de mi padre»
  3. 3

    El barrio de Bodegas de Villamediana, intransitable y peligroso
  4. 4 El nuevo hotel Bestprice abrirá en 2027 en el antiguo casino de Sagasta con 63 habitaciones
  5. 5

    Así son los cribados de mama, colon y cérvix en La Rioja
  6. 6

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  7. 7 El Ayuntamiento de Rincón de Soto se exime de toda responsabilidad de la variante del tren
  8. 8 Valdezcaray registra rachas de viento de hasta 136 kilómetros por hora
  9. 9

    Salud y la AECC lanzan un mensaje de «tranquilidad» sobre los cribados de cáncer
  10. 10 Álvaro Aguado, procesado por presunta agresión sexual a una trabajadora del Espanyol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Bynds abre su tienda física y devuelve el comercio local a los 'portalillos' de la plaza del Mercado

Bynds abre su tienda física y devuelve el comercio local a los &#039;portalillos&#039; de la plaza del Mercado