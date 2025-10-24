Bynds abre su tienda física y devuelve el comercio local a los 'portalillos' de la plaza del Mercado
La marca de ropa creada por la diseñadora riojana María Heras con los dibujos de su hijo Elvis apuesta por resucitar el histórico local de confecciones El Barato
Logroño
Viernes, 24 de octubre 2025, 07:17
Un lugar especial... para un negocio especial. Así lo explicaba María Heras cuando adelantaba a Diario LA RIOJA a finales de septiembre que 'Bynds' ... abriría tienda física donde otrora se ubicase El Barato. Y hoy, apenas un mes después y tras el acondicionamiento y adecuación del establecimiento a sus necesidades, la artista y diseñadora riojana posa junto a Elvis coincidiendo con la apertura del nuevo espacio, en el 23 de la plaza del Mercado del Casco Antiguo de Logroño.
María lleva más de un año dando forma a su proyecto más personal en el mundo de la moda de la mano de su hijo de 11 años, un 'tándem' que está dando de qué hablar con una marca de ropa con ajolotes y otros curiosos animales como elementos diferenciadores. La misma, que sigue haciéndose un hueco con sus singulares creaciones a través de internet, espera ahora ampliarlo desde su propio espacio: el sitio que antaño ocupase la popular tienda de confecciones.
La expectación tras el anuncio de la 'próxima apertura' que este viernes se hará realidad ha sido notable; no en vano, el vecindario, en plena zona de ocio, lo ve como un ejemplo de resistencia que merece el aplauso. De ahí que no pocos se hayan acercado curiosos a conocer en la previa a su inauguración la tienda que, en la práctica, devolverá el comercio local a los denominados 'portalillos'.
Bynds, con nuevo cartel 'recordando' al negocio anterior, ha ocupado El Barato, y sus vecinos le desean que, como el primero, llegue como poco a la condición de histórico. «Ojalá», se suma María, quien ha optado por mantener y aprovechar los elementos más característicos del local como aparadores y vitrinas (donde ya está decidido que acogerá exposiciones de artistas locales, como ella).
El establecimiento, tras ser acondicionado, tiene un estilo 'retro sport': con frontón, el de Mansilla; y piritas, de Ambasaguas
Una vez dentro, el espacio se torna en un estilo 'retro sport' en el que con pintura y decoración ha tirado de raíces: en una pared, un frontón, como el de Mansilla, de donde es su madre; y en la otra, piritas de Ambasaguas –de las cuales pasará a ser el primer punto de venta–, de donde es su padre. «Son guiños que no podían faltar, como también hacemos en nuestras colecciones, y aquí nos encontrarán a partir de ahora y espero que por muchos años», confiesa.
