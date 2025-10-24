LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Local en obras del nuevo supermercado Eroski, en la calle General Gallarza. I. Á.

Eroski abrirá el 27 de noviembre su súper de General Gallarza en Calahorra con 28 trabajadores

El nuevo establecimiento, el segundo de la empresa en la ciudad, apuesta por un formato de proximidad con pescadería, carnicería y charcutería

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:52

Eroski ultima su desembarco en la zona centro de Calahorra. De hecho, la empresa cooperativa de distribución, con sede en Vizcaya, ya ha ... puesto fecha a la inauguración del nuevo supermercado que está construyendo en la calle General Gallarza. Será el próximo 27 de noviembre, como ha confirmado la empresa a este periódico, y bajo la idea de ampliar su oferta en la ciudad riojabajeña, donde ya cuenta con un hipermercado en la Carretera de Logroño (con 6.299 metros cuadrados de superficie comercial).

