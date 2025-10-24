Eroski abrirá el 27 de noviembre su súper de General Gallarza en Calahorra con 28 trabajadores

Eroski ultima su desembarco en la zona centro de Calahorra. De hecho, la empresa cooperativa de distribución, con sede en Vizcaya, ya ha ... puesto fecha a la inauguración del nuevo supermercado que está construyendo en la calle General Gallarza. Será el próximo 27 de noviembre, como ha confirmado la empresa a este periódico, y bajo la idea de ampliar su oferta en la ciudad riojabajeña, donde ya cuenta con un hipermercado en la Carretera de Logroño (con 6.299 metros cuadrados de superficie comercial).

Este segundo establecimiento se ubica en concreto en los números 11 y 13 de Gallarza, y conecta además con el número 4 de la calle Julio César, en la misma manzana. El local cuenta con una superficie construida de 1.439 metros cuadrados, de los cuales 901 están destinados a superficie de sala de ventas. Para su puesta en marcha, según se indica desde la firma, se han creado un total de 28 puestos de trabajo.

El nuevo súper, que viene a consolidar la presencia de Eroski en Calahorra con un formato de proximidad, dispondrá de mostradores especializados en pescadería, carnicería y charcutería. En la sección de frutería, además de las opciones tradicionales, se incluirá una isla refrigerada con fruta ya cortada, encurtidos, untables y frutos secos a granel. También, ofrecerá una panadería con pan y bollería a granel, y en la zona central se podrán encontrar las secciones especializadas en mascotas, bodega, perfumería, productos ecológicos y salud.

18 tiendas en La Rioja

Eroski cuenta en La Rioja con 18 establecimientos, distribuidos entre Haro (2), Baños de Río Tobía (1), Logroño (7), Varea (1), Santo Domingo de la Calzada (1), Arnedo (1), Calahorra (1), Ezcaray (1), Nájera (1), Rincón de Soto (1) y Alfaro (1).

Según el último balance de cuentas que ha publicado la empresa, correspondiente al primer semestre de este año 2025 (desde el 1 de febrero hasta el 31 de julio), en este espacio de tiempo las ventas brutas del grupo alcanzaron los 2.949 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 2,9% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Durante el mismo semestre, Eroski también continuó ampliando y modernizando su red comercial con la apertura de 31 nuevas tiendas en España: 6 propias (4 supermercados, 1 cash & carry más una tienda Fórum Sport) y 25 franquiciadas.

Además, la firma perteneciente a la Corporación Mondragón, ha acelerado su estrategia digital con el lanzamiento de su marketplace, que amplía la propuesta comercial en el canal 'on line'.