El vuelo a Madrid cambia de avión: así era el CRJ-200 y así es el ATR 72

Pero el domingo el avión que aterrice en Agoncillo será distinto, un ATR 72-600 más moderno, con dos motores turbohélice y con menor consumo ... de combustible. Te explicamos el cambio detalle a detalle:

El avión que se jubila CRJ-200 Plazas: 50. Motores: dos. Longitud: 27 metros. Envergadura: 21 metros. Alcance: más de 3.000 kilómetros que puede volar sin necesidad de repostar. Fabricante: consorcio de Airbus y Leonardo. El avión que se jubila CRJ-200 Plazas: 50. Motores: dos. Longitud: 27 metros. Envergadura: 21 metros. Alcance: más de 3.000 kilómetros que puede volar sin necesidad de repostar. Fabricante: consorcio de Airbus y Leonardo. El avión que se jubila CRJ-200 Plazas: 50. Motores: dos. Longitud: 27 metros. Envergadura: 21 metros. Alcance: más de 3.000 kilómetros que puede volar sin necesidad de repostar. Fabricante: consorcio de Airbus y Leonardo.

También menor velocidad. De hecho, si el trayecto actual está previsto en una hora, con la nueva aeronave se tardará entre 15 y 20 minutos más, según las planificaciones oficiales. Así, el vuelo que sale este viernes las 7.30 horas llegará a Barajas a las 8.30 y el lunes aterrizará a las 8.50. Esa demora también sucederá en el sentiro inverso Madrid-Agoncillo.

Tu navegador no admite el elemento video .