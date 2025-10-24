El vuelo a Madrid cambia de avión: así era el CRJ-200 y así es el ATR 72
Te explicamos con detalle las diferencias entre los dos modelos
Logroño
Viernes, 24 de octubre 2025, 07:12
Pero el domingo el avión que aterrice en Agoncillo será distinto, un ATR 72-600 más moderno, con dos motores turbohélice y con menor consumo ... de combustible. Te explicamos el cambio detalle a detalle:
El avión que se jubila
CRJ-200
Plazas: 50.
Motores: dos.
Longitud: 27 metros.
Envergadura: 21 metros.
Alcance: más de 3.000 kilómetros que puede volar sin necesidad de repostar.
Fabricante: consorcio de Airbus y Leonardo.
El avión que se jubila
CRJ-200
Plazas: 50.
Motores: dos.
Longitud: 27 metros.
Envergadura: 21 metros.
Alcance: más de 3.000 kilómetros que puede volar sin necesidad de repostar.
Fabricante: consorcio de Airbus y Leonardo.
El avión que se jubila
CRJ-200
Plazas: 50.
Motores: dos.
Longitud: 27 metros.
Envergadura: 21 metros.
Alcance: más de 3.000 kilómetros que puede volar sin necesidad de repostar.
Fabricante: consorcio de Airbus y Leonardo.
También menor velocidad. De hecho, si el trayecto actual está previsto en una hora, con la nueva aeronave se tardará entre 15 y 20 minutos más, según las planificaciones oficiales. Así, el vuelo que sale este viernes las 7.30 horas llegará a Barajas a las 8.30 y el lunes aterrizará a las 8.50. Esa demora también sucederá en el sentiro inverso Madrid-Agoncillo.
La “nueva” aeronave
ART72-600
Plazas: 72.
Longitud: 27 metros.
Motores: dos (turbohélices).
Envergadura: 27 metros.
Alcance: entre 1.500 y 1.700 kilómetros que puede volar sin necesidad de repostar.
Fabricante: consorcio de Airbus y Leonardo.
La “nueva” aeronave
ART72-600
Plazas: 72.
Longitud: 27 metros.
Motores: dos (turbohélices).
Envergadura: 27 metros.
Alcance: entre 1.500 y 1.700 kilómetros que puede volar sin necesidad de repostar.
Fabricante: consorcio de Airbus y Leonardo.
La “nueva” aeronave
ART72-600
Plazas: 72.
Longitud: 27 metros.
Motores: dos (turbohélices).
Envergadura: 27 metros.
Alcance: entre 1.500 y 1.700 kilómetros que puede volar sin necesidad de repostar.
Fabricante: consorcio de Airbus y Leonardo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión