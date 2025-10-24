La guardería de Albelda mantendrá el comedor «hasta que se agoten las existencias»
La dirección de la escuela infantil Nuestra Señora del Bueyo ha informado a los padres que la ausencia de montacargas en el centro supone «un incumplimiento constante de la normativa vigente en prevención de riesgos laborales»
Logroño
Viernes, 24 de octubre 2025, 18:46
La dirección de la escuela infantil Nuestra Señora del Bueyo de Albelda de Iregua ha informado a los padres de que «el comedor se ... mantendrá únicamente hasta que se agoten las existencias disponibles actualmente en el centro». El motivo es que las trabajadoras han decidido «negarse a seguir subiendo manualmente las cajas de pedidos a las plantas superiores con el objetivo de salvaguardar su salud y cumplir con las obligaciones legales en materia de seguridad laboral». El centro municipal carece de montacargas, lo que la dirección considera que supone «un incumplimiento constante de la normativa vigente en prevención de riesgos laborales» porque expone a las trabajadoras «a un riesgo continuado de lesiones musculoesqueléticas».
Aunque en abril de 2024 la plantilla de la guardería municipal notificó su negativa a continuar con el transporte de los alimentos de una planta a otra, puesto que se preparan los menús en una altura diferente a la del comedor, y a pesar de que en septiembre de ese mismo año, según la dirección, el Consistorio «se comprometió a solucionar el problema informando de la supuesta instalación inminente del montacargas», un año después este no se ha habilitado. «Las trabajadoras de esta escuela han agotado su capacidad se asumir riesgos y se han negado a seguir subiendo manualmente las cajas de pedidos», explica la dirección. Por este motivo se ha informado a las familias de que el servicio de comedor de la guardería «se verá afectado de manera inminente» porque «no se realizarán nuevos pedidos de alimentos hasta que el Ayuntamiento solvente el problema con la instalación del montacargas» y «el comedor se mantendrá únicamente hasta que se agoten las existencias disponibles actualmente en el centro».
Este aviso ha provocado la preocupación de las familias de los aproximadamente una veintena de niños que acuden al comedor de la escuela infantil Nuestra Señora del Bueyo, puesto que prescindir del servicio provocaría un problema de conciliación familiar y laboral. Desde la dirección de la guardería esperan que «la presión ciudadana pueda ayudar a que el Ayuntamiento cumpla con su responsabilidad legal, garantizando un entorno de trabajo seguro». Diario LA RIOJA ha consultado al equipo de Gobierno de Albelda (PSOE y PLRi) sobre este tema y no ha recibido respuesta.
