Escuela infantil Nuestra Señora del Bueyo. Ayto. de Albelda de Iregua

La guardería de Albelda mantendrá el comedor «hasta que se agoten las existencias»

La dirección de la escuela infantil Nuestra Señora del Bueyo ha informado a los padres que la ausencia de montacargas en el centro supone «un incumplimiento constante de la normativa vigente en prevención de riesgos laborales»

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:46

La dirección de la escuela infantil Nuestra Señora del Bueyo de Albelda de Iregua ha informado a los padres de que «el comedor se ... mantendrá únicamente hasta que se agoten las existencias disponibles actualmente en el centro». El motivo es que las trabajadoras han decidido «negarse a seguir subiendo manualmente las cajas de pedidos a las plantas superiores con el objetivo de salvaguardar su salud y cumplir con las obligaciones legales en materia de seguridad laboral». El centro municipal carece de montacargas, lo que la dirección considera que supone «un incumplimiento constante de la normativa vigente en prevención de riesgos laborales» porque expone a las trabajadoras «a un riesgo continuado de lesiones musculoesqueléticas».

