Unai Mendia: «Tenemos que competir y dejar de dar facilidades al rival»

La Unión Deportiva Logroñés recibe este sábado (20.30 horas) a un Tudelano que ocupa la tercera plaza y que ha hecho un inicio ... de temporada envidiable bajo la batuta de Héctor Urquía. «Hemos entrenado bien, con buena energía, buenos entrenamientos. Venimos de una derrota dura, como son todas en Amorebieta. Yo creo que haciendo bastantes cosas bien, pero al final derrota. Con ganas de que llegue mañana y tener la oportunidad de darle la vuelta, sumar tres puntos y seguir arriba», señalçó Unia Mendia, entrenador blanquirrojo.

- ¿Le preocupa que gran parte de los partidos la UDL los empieza perdiendo? En la mayoría de los casos los remonta aunque no fue el caso del último partido en Amorebieta.

Sí, es algo que hemos comentado esta semana. De los siete partidos que hemos jugado hasta ahora, en cinco partidos hemos empezado perdiendo. Y eso no es buena noticia. Es verdad que de esos cinco partidos que hemos empezado perdiendo, tres hemos remontado, y en dos hemos acabado ganando. Y en Irún acabamos empatando y con buenas sensaciones. Pero no puede ser. Evidentemente no puede ser algo positivo el hecho de empezar tantos partidos perdiendo. Somos conscientes de ello y vamos a ver si, como los días de Mutilvera y Ebro que empezamos ganando y acabamos ganando, somos capaces de ir en esa dirección, que nos va a venir bien a todos. Porque si no son partidos que estás casi todo el rato con el gancho, casi a prisas con la necesidad. Siempre no nos va a dar para remontar, porque ya sabemos la igualdad que hay en el grupo. A ver si podemos ponernos por delante y acabar ganando y con buenas sensaciones. Y que va a ser para todos mejor.

- ¿Y el balón parado? En Amorebieta llegaron los dos goles por situaciones como esas.

Pues sí, veníamos de una dinámica bastante buena, de sufrir bastante poco en pretemporada y las primeras jornadas. Pero es verdad que el partido de Real Unión empatamos porque encajamos en balón parado, que es una de las pocas ocasiones que nos hace el Real Unión. Y el otro día en Amorebieta tampoco nos hace mucho más. Pero en dos córneres, pues al final encajamos y se nos complica todo. Y por muy bien que hacemos cosas con balón, de crear ocasiones, y sin aspectos como el balón parado, pues encajas dos goles, pues te condiciona muchísimo el partido. Entonces, por mucho que tú creas que haces cosas bien, que yo creo que las hacemos, pues el hecho de recibir dos goles en contra, te mata en un montón de aspectos. Y un poco la eficacia cara a portería que no está siendo nuestro punto más fuerte. Porque estamos creando muchas ocasiones, seguramente en todos los partidos hemos creado más ocasiones que el rival, pero si no estamos teniendo esa finura cara a portería, y si luego con poco en balón parado recibes gol, pues al final es difícil ganar. Sin duda tenemos que dar un paso adelante en el balón parado. El acierto al final, pues bueno, yo entiendo que en algunos partidos va a ser más acierto, en otros partidos igual, pues menos acierto, eso llegará. Creo que lo importante es que sigamos creando ocasiones, estamos creando un volumen muy grande de ocasiones en cada partido, pero el tema defensivo y el balón parado, eso tenemos que corregir cuanto antes, porque si no nos van a minar y nos están yendo puntos que, quién sabe si en unos meses luego al final nos vamos a arrepentir.

- ¿Cómo es el Tudelano que visita Las Gaunas?

- Es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, que tiene una idea de juego muy parecida a la nuestra, que es un equipo que en principio no se va a meter atrás, que viene a por el partido, que es un juego combinativo con jugadores buenos, han firmado bien, han fichado bien, y es una idea ofensiva, tanto con balón como sin balón, son presiones altas, es bastante similar en idea de juego a lo que estamos haciendo nosotros y están haciendo muy bien las cosas, por eso van segundos y merecidamente, han sacado ya partidos, han ganado en Sestao, han empatado en Irún, haciendo las cosas bien. Entonces yo creo que es un equipo que es una idea muy similar a nuestra y con cualidades muy parecidas a las nuestras, que lo está haciendo bien, que está compitiendo bien, que va arriba por méritos propios y creo que nos van a poner las cosas difíciles, pero yo creo que va a ser un partido muy abierto y que si los dos estamos en nuestro mejor nivel, yo creo que se va a ver un buen partido de la categoría.

- Hablaba de los detalles que pueden penalizar o no en un partido. El Tudelano empató en el 98 contra el Deportivo Aragón y están arriba en la clasificación.

- Están por encima nuestro, vamos terceros, ellos van segundos, y ya te digo, la primera jornada, la segunda, la tercera puede ser casualidad, puede ser fruto de que ganas un partido, pero bueno, ya vamos siete jornadas que no es suficiente cantidad para sacar conclusiones definitivas, pero sí que son siete partidos que hay que hacerlo bien y ellos lo están haciendo muy bien, vienen de jugar partidos difíciles, la han ganado a Eibar, la han ganado al Sestao en Las Llanas, que es muy complicado y vienen de una dinámica muy positiva. Es una prueba más para nosotros de saber si estamos a la altura y si podemos seguir, venimos de una derrota y bueno, una oportunidad para nosotros también para dar la vuelta, una semana también muy exigente para nosotros, empezamos con Tudelano, luego vamos con la Ponfe en Copa del Rey, luego viene Utebo también, que va primero. Sabemos la seguidilla de partidos, más luego el Sestao y Eibar que vienen luego después, que es una seguidilla muy exigente. Tenemos que estar a la altura y competir y dejar de cometer estos errores o dar estas facilidades al rival de que nos hagan gol con estas facilidades que hemos dado en los últimos partidos y tenemos que corregirlo y pronto, porque estos no nos van a perdonar. Así que necesitamos empezar a competir todavía mejor, aunque también estamos bien, seguimos terceros, vamos terceros de 18 equipos que también estamos haciendo cosas bien, pero es verdad que tenemos que ir afinando y corrigiendo algunos aspectos, sin duda.

- ¿Cómo está el equipo en cuanto a bajas?

- Tenemos la baja de Pablo Bobadilla, que no acaba de recuperarse, la de Lupu, que tampoco acaba de recuperarse y luego tenemos un par de jugadores ahí un poco entre algodones. Y Berto tampoco podrá jugar por sanción (fue expulsado ante el Amorebieta) A ver si de hoy a mañana, pues un poquito por sensaciones, y lo que nos digan los fisios, el médico... Pero en general estamos bien y los que salgan al campo no van a tener excusas, porque tenemos plantilla bastante amplia y estamos entrenando bien y la gente está con buena energía, con ganas de ayudar y también con ganas de aprovechar la oportunidad cuando le llegue y bueno, pues no va a haber problema en eso, excusas en eso no va a haber.