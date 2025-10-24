LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unai Mendia observa una acción de la UDL en Las Gaunas. Sonia Tercero
Fútbol | Segunda Federación

Unai Mendia: «Tenemos que competir y dejar de dar facilidades al rival»

La UDL recibe este sábado (20.30 horas) a un Tudelano que ocupa la segunda plaza de la liga bajo la batuta del riojano Héctor Urquía

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:28

Comenta

La Unión Deportiva Logroñés recibe este sábado (20.30 horas) a un Tudelano que ocupa la tercera plaza y que ha hecho un inicio ... de temporada envidiable bajo la batuta de Héctor Urquía. «Hemos entrenado bien, con buena energía, buenos entrenamientos. Venimos de una derrota dura, como son todas en Amorebieta. Yo creo que haciendo bastantes cosas bien, pero al final derrota. Con ganas de que llegue mañana y tener la oportunidad de darle la vuelta, sumar tres puntos y seguir arriba», señalçó Unia Mendia, entrenador blanquirrojo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El vuelo de Logroño a Madrid aumenta las plazas pero tardará veinte minutos más
  2. 2 El nuevo hotel Bestprice abrirá en 2027 en el antiguo casino de Sagasta con 63 habitaciones
  3. 3 Dos detenidos por el atraco frustrado en el estanco de Murillo de Río Leza de hace un año
  4. 4

    El hijo del acusado: «No tengo ni la más mínima duda de la inocencia de mi padre»
  5. 5

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  6. 6

    El barrio de Bodegas de Villamediana, intransitable y peligroso
  7. 7

    El barrio de El Campillo disfruta ya de su primer supermercado
  8. 8

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  9. 9 La Guardia Civil investiga a cuatro personas por el hurto de 500 kilos de uva en Briones
  10. 10 Logroño, garaje de la XI Spain Classic Raid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Unai Mendia: «Tenemos que competir y dejar de dar facilidades al rival»

Unai Mendia: «Tenemos que competir y dejar de dar facilidades al rival»