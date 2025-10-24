La calle Sequoias, más cerca del doble carril por sentido a la altura de 'Piedralgallo'

Javier Campos Logroño Viernes, 24 de octubre 2025, 18:58 Comenta Compartir

Un derribo que, en teoría, supone un paso más para que la calle Sequoias, a la altura de la urbanización 'Piedralgallo', se vea completada y, por fin, presente la doble calzada de dos carriles por sentido tan demandada desde hace años. Así lo confirma el propio Ayuntamiento, quien tras la aparición de una excavadora, y a requerimiento de Diario LA RIOJA, informa del inicio de la demolición del chalé fuera de ordenación en la zona.

«El derribo, para el que se concedió licencia, es el paso previo mientras ya se tramita el proyecto de una nueva construcción, otra vivienda, a la que ya se obligará a ajustarse a la nueva alineación y, por tanto, incluirá la desaparición del actual muro de la urbanización en ese tramo a fin de retranquearlo y completar el vial», explica el concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin. Otra cosa será la ejecución del proyecto del vial que atravesará la urbanización como tal entre las calles Guindos y Sequoias, dando continuidad a Diego de Velázquez, ya redactado; pero, por ahora, sin novedades.

«Se trata de un convenio antiguo, de la época de Cuca Gamarra como alcaldesa, que, al menos a corto plazo, no se desarrollará; pero es cuestión de tiempo que el Ayuntamiento y los propietarios se sienten a la mesa porque hacerse, se hará», recuerda el edil del PP, quien entiende que tales urbanizaciones correrán a cargo de la parte privada.

Ampliar Excavadora dentro de la propiedad. Juan Marín

Velázquez y Sequoias son las dos caras de uno de los asuntos urbanísticos que quedaban por resolver en la zona sur de la capital y que lleva enquistado más de 30 años. Y es que para lograr completar el desarrollo es necesario derribar los muros de 'Piedralgallo' y segmentar la tradicional urbanización de chalés de alto standing, si bien las dos calzadas de la segunda –con una de ellas reducida a un solo carril a la altura de la finca– parece que se resolverá antes.

Recordar que ya a principios de 2018 el Consistorio capitalino suscribía un convenio de gestión para finalizar la urbanización de la unidad de ejecución 'Piedralgallo', ubicada entre avenida de Madrid, Sequoias y la prolongación de Diego de Velázquez, tras el acuerdo alcanzado con la propiedad.

Tal urbanización, construida en 1968, fue delimitada como unidad de ejecución en 1995 para completar la prolongación de la calle Velázquez y no fue hasta 2017 cuando se alcanzó un acuerdo entre la Administración local y los afectados. Los vecinos de 'Piedralgallo', de hecho, recurrieron en los año 90 ante la Justicia contra los planes municipales para que un vial cruzase esa urbanización, situada en la carretera de Soria.