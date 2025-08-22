Noticias imprescindibles
Estos son los temas que han marcado la actualidad del viernes
La Rioja
Viernes, 22 de agosto 2025, 21:30
-
Sucesos
Fallece un joven de 18 años tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en Haro
El conductor, único ocupante del vehículo y vecino de Burgos, ha muerto en el lugar del accidente, producido sobre las 00.30 horas de ... este viernes
-
Calahorra
Detenida una cuarta persona, un menor de 16 años, por la violenta agresión a un joven
Este último sería el presunto autor de la patada propinada a la víctima, de 23 años, cuando esta ya se encontraba inconsciente en el suelo | No se ha podido constatar el uso de un bate de béisbol durante el ataque
-
Toros
Diego Urdiales, a hombros en Bilbao
La faena del riojano, en la que cortó dos orejas, fue de tal magnitud que el presidente sacó los dos pañuelos blancos de una vez
-
Salud
Más de 20.000 riojanos toman ansiolíticos de forma incorrecta
El Gobierno de La Rioja mantiene un plan para racionar la prescripción de medicamentos y productos sanitarios: más de 1.300 pacientes tienen 15 o más pastillas recetadas de forma crónica
-
Ciberacoso
«Quiero que se sepa toda la verdad»
El padre de la alumna de Primaria de un centro logroñés, cuyo profesor ha sido condenado a cárcel por los 3.000 mensajes de índole sexual que cruzó con la menor, advierte sobre los peligros del mundo virtual para que a nadie le vuelva a ocurrir
-
Haro
Matan a perdigonazos a un gato que estaba en el interior de la finca de su dueña
«Creemos que el disparo se produjo desde la valla», afirma su dueña. «Era un gato que se acercaba a saludar a todo el que pasaba»
-
Espacios públicos
El primer parque cubierto de Logroño, por fin más cerca
Dos empresas aspiran al contrato que remodelará y cubrirá el parque Rosalía de Castro de Cascajos
-
Por qué el lago riojano más alto se está volviendo verde
El de La Rioja, igual que la Laguna Negra de Soria, cambia su color debido a la eutrofización provocada por el cambio climático
-
Verano
La Rioja también es para el verano: un julio de récord turístico
Los establecimientos de la comunidad alojaron a 65.018 viajeros el pasado mes, un 14% más que un año antes y cifra inédita en los últimos veinte años
-
Sociedad
Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre tras presuntamente operarlo en casa
Practicó una operación casera a su progenitor para amputarle varios dedos de los pies, ya que sufría problemas circulatorios y había comenzado a presentar gangrena
-
San Mateo
Antoñanzas critica que el PP pida ayuda a las peñas para 'La Terraza de San Mateo' «tras no contar con ellas»
El PR+ ha tenido acceso a un correo en el que Miguel Sáinz cita a los colectivos de las fiestas para conocer a la empresa que llevará el espacio, con Boal Eventos como única oferta presentada
-
Festival
Dani Fernández hará bailar Ezcaray
Las entradas para hoy están agotadas pero habrá un cupo limitado que se podrá adquirir en la taquilla
-
Balonmano | Asobal
Una mala primera parte condena al Ciudad de Logroño
Ante un Limoges con más presupuesto y profundidad de banquillo, los de Velasco mejoran tras el descanso en el Torneo de Eguía
-
Fútbol
Evidente mejoría del DUX Logroño pero nueva derrota
Buena imagen. El conjunto capitalino pierde contra el Tenerife pero deja buenas sensaciones, sobre todo en una primera mitad en la que fue superior a unas isleñas que se impusieron en la segunda parte
