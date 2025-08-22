Noticias imprescindibles

El conductor, único ocupante del vehículo y vecino de Burgos, ha muerto en el lugar del accidente, producido sobre las 00.30 horas de ... este viernes

Calahorra Detenida una cuarta persona, un menor de 16 años, por la violenta agresión a un joven

Este último sería el presunto autor de la patada propinada a la víctima, de 23 años, cuando esta ya se encontraba inconsciente en el suelo | No se ha podido constatar el uso de un bate de béisbol durante el ataque

Toros Diego Urdiales, a hombros en Bilbao

La faena del riojano, en la que cortó dos orejas, fue de tal magnitud que el presidente sacó los dos pañuelos blancos de una vez

Salud Más de 20.000 riojanos toman ansiolíticos de forma incorrecta

El Gobierno de La Rioja mantiene un plan para racionar la prescripción de medicamentos y productos sanitarios: más de 1.300 pacientes tienen 15 o más pastillas recetadas de forma crónica

Ciberacoso «Quiero que se sepa toda la verdad»

El padre de la alumna de Primaria de un centro logroñés, cuyo profesor ha sido condenado a cárcel por los 3.000 mensajes de índole sexual que cruzó con la menor, advierte sobre los peligros del mundo virtual para que a nadie le vuelva a ocurrir

Haro Matan a perdigonazos a un gato que estaba en el interior de la finca de su dueña

«Creemos que el disparo se produjo desde la valla», afirma su dueña. «Era un gato que se acercaba a saludar a todo el que pasaba»

Espacios públicos El primer parque cubierto de Logroño, por fin más cerca

Dos empresas aspiran al contrato que remodelará y cubrirá el parque Rosalía de Castro de Cascajos

Por qué el lago riojano más alto se está volviendo verde

El de La Rioja, igual que la Laguna Negra de Soria, cambia su color debido a la eutrofización provocada por el cambio climático

Verano La Rioja también es para el verano: un julio de récord turístico

Los establecimientos de la comunidad alojaron a 65.018 viajeros el pasado mes, un 14% más que un año antes y cifra inédita en los últimos veinte años

Sociedad Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre tras presuntamente operarlo en casa

Practicó una operación casera a su progenitor para amputarle varios dedos de los pies, ya que sufría problemas circulatorios y había comenzado a presentar gangrena

San Mateo Antoñanzas critica que el PP pida ayuda a las peñas para 'La Terraza de San Mateo' «tras no contar con ellas»

El PR+ ha tenido acceso a un correo en el que Miguel Sáinz cita a los colectivos de las fiestas para conocer a la empresa que llevará el espacio, con Boal Eventos como única oferta presentada

Festival Dani Fernández hará bailar Ezcaray

Las entradas para hoy están agotadas pero habrá un cupo limitado que se podrá adquirir en la taquilla

Balonmano | Asobal Una mala primera parte condena al Ciudad de Logroño

Ante un Limoges con más presupuesto y profundidad de banquillo, los de Velasco mejoran tras el descanso en el Torneo de Eguía

Fútbol Evidente mejoría del DUX Logroño pero nueva derrota

Buena imagen. El conjunto capitalino pierde contra el Tenerife pero deja buenas sensaciones, sobre todo en una primera mitad en la que fue superior a unas isleñas que se impusieron en la segunda parte