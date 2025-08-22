Fallece un joven de 19 años tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en Haro El conductor, único ocupante del vehículo, ha muerto en el lugar del accidente, producido sobre las 00.30 horas de este viernes

La Rioja Viernes, 22 de agosto 2025, 07:09 | Actualizado 07:24h.

Un joven de 19 años ha fallecido en la madrugada de este viernes tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en el punto kilométrico 82, en Haro.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado Bomberos del CEIS, así como recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud (Seris). También se ha alertado del siniestro a la Guardia Civil.

El conductor, único ocupante del vehículo, ha fallecido en el lugar del accidente, producido sobre las 00.30 horas. SOS Rioja, con posterioridad, ha avisado a los servicios funerarios para proceder al traslado del cadáver al Instituto de Medicina Legal de Logroño y a la ERIE psicosocial para asistir a los familiares del fallecido.

Con el trágico accidente de viernes, en el que ha fallecido un joven de 19 años, La Rioja suma ya nueve muertos en siniestros de tráfico.

