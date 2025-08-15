Una joven de 17 años muere tras caer su coche por un barranco en Alfaro El suceso ha tenido lugar sobre las 7.35 horas de este viernes en la carretera LR-289 y la víctima era vecina de Rincón de Olivedo

Una joven de 17 años ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido a las 7.35 horas en el punto kilométrico 4 de la carretera LR-289, cuando el vehículo en el que viajaba ha sufrido una salida de vía. La víctima, la octava riojana en lo que va de año y la cuarta en las carreteras regionales, viajaba como copiloto en un coche en el que iban otros dos ocupantes que, en principio, se encuentran ilesos. La chica era vecina de Rincón de Olivedo y otro de los ocupantes del vehículo siniestrado (aparentemente no el conductor) era su hermano. Todos volvían de Alfaro, localidad que el jueves comenzó sus fiestas.

La víctima es hija de una familia portuguesa asentada en Rincón de Olivedo desde hace años que, casualmente, estos días se encontraba en su país de origen, por lo que ha sido un tío de la joven la que ha acudido al lugar de los hechos y avisar a la familia para que regrese de inmediato. Era muy conocida en la localidad ya que trabajaba en el bar Jorpe, cuyo propietario la describe «como una chica muy maja y responsable». La noticia ha sembrado de pena y sorpresa a los vecinos de la localidad.

El coche siguió recto en la curva, se salió rompiendo las señales y cayó al barranco ya por detrás del vallado prpotector Ernesto Pascual

El suceso se ha producido cuando el coche se ha salido de la vía en la zona conocida como Fuente de los Cantares tras seguir recto en una curva y superar un buen trecho de ribazo ha caído por un barranco. El punto del accidente está junto al cruce que lleva a Ventas del Baño o Grávalos. Por lo que parece, el cocheno tomó la curva, rompió las señales a pie de carretera y superó una larga zona de ribazo antes de caer al cauce de un pequeño río., aunque los agentes de la Guardia Civil continuaban a las 11.00 horas realizando el atestado y la investigación pertinente.

En ese mismo punto de la LR-289, en 2016, se produjo otro accidente que costó la vida a un motorista de 33 años vecino de Aldeanueva de Ebro.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado tres patrullas de la Guardia Civil, efectivos de los bomberos del CEIS y una ambulancia.

El accidente se ha producido tras la primera jornada festiva en la localidad alfareña, que ha recibido la trágica noticia con una profunda tristeza. Incluso algunos vecinos de Rincón de Olivedo y Cervera se han enterado del suceso al acudir por esa carretera, la que une la comarca del Alhama y Alfaro, a los encierros de la localidad.

Esta víctima es la primera que se produce en unas jornadas de especial tráfico en las carreteras, marcadas por el puente de la festividad de la Asunción y por el inicio o retorno de muchos veraneantes en el ecuador de agosto.

Solo en La Rioja, en el operativo especial de la DGT que comenzó el jueves y que se prolongará hasta el domingo, se esperan 109.000 desplazamientos por carretera.