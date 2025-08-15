Octava víctima riojana en lo que va de año La pasada semana, un joven de 22 años falleció en Álava junto a otro navarro cuando volvían de fiestas de Vitoria

La Rioja Viernes, 15 de agosto 2025, 10:58

El mes de agosto se está tornando trágico, cebándose especialmente con los jóvenes. La chica de 17 años fallecida en la mañana de este viernes en una salida de vía en la LR-289, cuando el vehículo en el que viajaba volvía de Alfaro hacia Rincón de Olivedo, se ha convertido en la octava muerte de este año. Hace solo cinco días, otro joven riojano y uno navarro, ambos de 22 años, fallecían en Berantevilla (Álava) cuando el coche en el que viajaban se salía de la vía.

Aunque en las carreteras riojanas el número de víctimas contabilizado por la DGT suma cinco con el accidente de hoy, hay otros tres fallecidos de la comunidad que perecieron en vías de Álava y Navarra.

Este 2025 se cobró muy pronto su primera vida. La primera víctima del año se registró el 9 de enero, cuando un hombre de 87 años murió tras sufrir un accidente la ambulancia en la que era trasladado en Navarrete.

Pocos días después, el 18 de enero: un joven de 21 años falleció en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera N-111, a su paso por el término municipal de Lardero.

Además, aunque no tuvo lugar en una carretera de la comunidad, dos riojanos murieron en sendos accidentes de tráfico: el 2 de febrero, un chico de 21 años, vecino de Arnedo y de nacionalidad marroquí, falleció tras sufrir una colisión por alcance con un camión en la A-68 (Autovía del Ebro), a su paso por Tudela.

El tercer siniestro en vías riojanas se produjo el 11 de febrero, cuando un motorista de 66 años, vecino de un municipio riojano, murió en un siniestro al salirse de la vía su moto en el punto kilométrico 302 de la N-111.

Una semana después, el 18 de febrero un operario de asistencia en carretera, de 45 años y vecino de Calahorra, murió atropellado en la A-15, en el punto kilométrico 24,900 perteneciente al término municipal de Villafranca, en Navarra.

Antes de los dos accidentes de este trágico agosto había que remontarse hasta el 11 de marzo para encontrar otra víctima en las carreteras riojanas. En este caso, no iba dentro de un vehículo, sino que fue atropellado. Un marroquí de 33 años fue arrollado y posteriormente abandonado en la carretera LR-321, que une Huércanos y Nájera.