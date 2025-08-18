Fallece una logroñesa en un accidente en la autovía Logroño-Pamplona La víctima ha sido arrollada por un camión cuando su vehículo estaba parado en el arcén en la A-12 a su paso por Torres del Río

La Rioja Lunes, 18 de agosto 2025, 16:57 | Actualizado 17:17h.

Una logroñesa de 54 años ha fallecido este lunes tras sufrir un accidente de tráfico en la autovía A-12, que enlaza Logroño con Pamplona, a la altura del término municipal de Torres del Río. Inicialmente, la víctima ha resultado herida de gravedad y ha sido trasladada en helicóptero al hospital de Navarra, donde posteriormente ha muerto.

El accidente, según informa el Diario de Navarra, ha ocurrido en torno a las doce del mediodía en el kilómetro 69,5 de la autovía del Camino (A-12). La mujer era la conductora de un vehículo que se encontraba parado en el arcén, en sentido Pamplona, y contra el que ha chocado un camión. A consecuencia del impacto han volcado ambos vehículos.

Mientras que el chófer del camión ha podido salir por su propios medios, la conductora del turismo ha tenido que ser excarcelada por los bomberos. Desde el SOS Navarra se ha enviado un helicóptero medicalizado que ha trasladado a la víctima al hospital, donde no han podido salvarle la vida.

La carretera se ha sido cortada en sentido Pamplona durante los trabajos de los servicios de emergencia y a partir de las 14 horas se ha abierto a la circulación el carril izquierdo, antes de que se abriera en su totalidad.