Mochilas colgadas a las puertas de un colegio Juan Carlos Román

«Quiero que se sepa toda la verdad»

El padre de la alumna de Primaria de un centro logroñés, cuyo profesor ha sido condenado a cárcel por los 3.000 mensajes de índole sexual que cruzó con la menor, advierte sobre los peligros del mundo virtual para que a nadie le vuelva a ocurrir

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:00

Un camino muy largo, tedioso y duro. Un proceso difícil en el que en algunas ocasiones se han sentido como en un mundo al revés. « ... Han cuestionado a mi hija, han dudado de mí, se han puesto en contra...». El padre de la niña cuyo profesor ha sido condenado a tres años de cárcel por un delito contra la libertad sexual quiere «que se sepa la verdad de todo lo que ha ocurrido, que no es lo que digo yo, sino lo que dice la ley, y quiero que esto sirva para que no vuelva a pasar o que si ocurre sea más fácil su detección precoz». Aún con la rabia contenida, Javier (prefiere no revelar su nombre real para preservar la identidad de su pequeña) quiere advertir a los padres con hijos jóvenes que tengan cuidado con las telecomunicaciones, un mundo virtual en el que es más difícil «controlar dónde están, con quién están, qué hacen y con quién lo hacen». Un aviso oportuno a dos semanas de que comience el curso.

