El antiguo Casino, iluminado en Sagasta, en una imagen de archivo. Juan Marín

Bestprice avanza en su proyecto de hotel y solicita licencia para la reforma del antiguo Casino

La cadena proyecta un nuevo alojamiento de 'estilo boutique' de 63 habitaciones con una inversión de más de 4,5 millones en el edificio 'Electra' de Sagasta

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:11

Comenta

Lo del nuevo hotel en el antiguo Casino marcha y da un nuevo paso. Así, y según lo previsto, Bestprice avanza en su proyecto de ... alojamiento turístico en el Casco Antiguo de Logroño y ya ha solicitado formalmente «licencia conjunta ambiental y de obras», lo que corresponde en tales casos, para la reforma del edificio 'Electra' de la calle Sagasta de cara a su anunciado cambio de uso (algo en lo que se trabaja desde mediados del pasado 2021).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

