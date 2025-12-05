LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Nuevas instalaciones de Tradición Casera en Lardero, en los terrenos que ocupó en su momento la fábrica de Tuc Tuc. MIGUEL PECHE

Tradición Casera espera crear «entre 20 y 30 empleos» en su nueva planta de Lardero

La alianza de la empresa riojana con la murciana Postres Reina le permite crecer en las antiguas instalaciones de Tuc Tuc con una inversión de 12 de millones de euros

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:29

Comenta

El año termina con buenas noticias para la empresa Tradición Casera, fundada por el riojano José Félix Sanz y que hace poco más de un ... año encontró en la compañía murciana Postres Reina un socio clave para su crecimiento. De hecho, la firma con sede central en Caravaca de la Cruz, especialista en productos refrigerados lácteos –también en confitería– y que podría cerrar 2025 como el primer operador por facturación de capital español según la publicación especializada Alimarket, es ya el accionista mayoritario en Tradición Casera y aporta más músculo económico, financiero e industrial a la empresa.

