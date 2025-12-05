Tradición Casera espera crear «entre 20 y 30 empleos» en su nueva planta de Lardero

El año termina con buenas noticias para la empresa Tradición Casera, fundada por el riojano José Félix Sanz y que hace poco más de un ... año encontró en la compañía murciana Postres Reina un socio clave para su crecimiento. De hecho, la firma con sede central en Caravaca de la Cruz, especialista en productos refrigerados lácteos –también en confitería– y que podría cerrar 2025 como el primer operador por facturación de capital español según la publicación especializada Alimarket, es ya el accionista mayoritario en Tradición Casera y aporta más músculo económico, financiero e industrial a la empresa.

Fruto de esta alianza, se pone ahora en marcha en Lardero las nuevas instalaciones de la compañía, en los terrenos que ocupó en su momento la fábrica de Tuc Tuc, tras una inversión conjunta de 12 millones de euros. «El proyecto va cumpliendo fases», reconocía ayer a este periódico José Félix Sanz, y la producción industrial se centrará en un principio en el segmento de los yogures líquidos bebibles en diferentes modelos y otros formatos de postres, distintos a los que produce Reina en Caravaca.

Pero también elaborará otros productos como yogures denominados 'de larga vida', con fechas de caducidad hasta un año y cuya formulación está especialmente diseñada para la exportación. Este crecimiento tanto en producción como en instalaciones derivará en una creación de puestos de trabajo que el fundador de Tradición Casera cuantifica «entre 20 y 30 empleos» en los próximos años. Pero el recorrido es «amplio», añade Sanz, que reconoce que la alianza con Postres Reina genera «grandes expectativas».

Patrocinio en el Clavijo

No en vano, la firma murciana solo se ve superada en el mercado nacional por los gigantes extranjeros del sector: Danone (corporación multinacional francesa), la norteamericana Schreiber o Lactalis Nestlé.

El grupo Reina cerró el año 2024 con una facturación de 255 millones de euros, lo que supone un 11% de incremento respecto al año anterior. De este total de la cifra de negocio, el 90% correspondió al mercado nacional y el 10% restante a clientes internacionales –sus productos se distribuyen en más de una treintena de países–. Pero esos 25,5 millones supusieron un 25% más que el año 2023. En estos tres últimos ejercicios ha invertido alrededor de 45 millones en proyectos de innovación, modernización, digitalización. Cuenta con una plantilla de más de 850 trabajadores en sus diferentes centros productivos de Murcia, Málaga y fuera de España en Portugal o Estados Unidos.

En La Rioja suma una nueva planta y también está presente en el patrocinio deportivo del club de baloncesto Clavijo –de hecho, el primer equipo se denomina Reina Proteínas Clavijo– junto a Tradición Casera y a Bilopack.