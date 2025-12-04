La Policía Nacional registra varios domicilios en Logroño en busca de droga Las entradas se han llevado a cabo en las calles Manuel de Falla, avenida de la Solidaridad, Albornoz y en las inmediaciones de la calle Portales

La Rioja logroño. Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:16

La Policía Nacional comenzó el miércoles un operativo antidrogas en varias viviendas y al menos un local de la capital riojana, que este jueves volvió a repetirse con el despliegue matinal de efectivos y más registros en el Casco Antiguo de la ciudad y en otras localidades.

Las entradas se han llevado a cabo en las calles Manuel de Falla, avenida de la Solidaridad, Albornoz y en las inmediaciones de la calle Portales. El operativo contra el tráfico de estupefacientes también se ha desarrollado en otras localidades y se considera abierto, así que hasta que se cierre no se van a hacer públicos más detalles.

Los agentes, además de incautarse de diversas pertenencias y una cantidad indeterminada de droga, también han realizado varias detenciones que se podrían ampliar en las próximas horas.