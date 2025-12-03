Al menos un detenido en la operación de la Guardia Civil en el paseo de Mercadal de Calahorra Numerosos agentes están desarrollando un operativo especial desde esta mañana con registros en el número 49

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Calahorra.

Isabel Álvarez Calahorra Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:48 | Actualizado 16:43h. Comenta Compartir

Numerosos efectivos de la Guardia Civil se encuentran desde este miércoles por la mañana desarrollando un operativo especial antidrogras en el paseo de Mercadal de Calahorra, con registros en un edificio situado en el número 49. Al menos un hombre ha sido detenido.

En la operación están participando numerosos agentes, algunos con pasamontañas. Los efectivos cuentan también con perros detectores de drogas.

Los registros de han ampliado a la barberia Sonny Barber del centro comercial Arcca.

En actualización La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. LA RIOJA+ Navega sin límites. Suscríbete aquí .