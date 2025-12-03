LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Calahorra. I.A,

Al menos un detenido en la operación de la Guardia Civil en el paseo de Mercadal de Calahorra

Numerosos agentes están desarrollando un operativo especial desde esta mañana con registros en el número 49

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:48

Comenta

Numerosos efectivos de la Guardia Civil se encuentran desde este miércoles por la mañana desarrollando un operativo especial antidrogras en el paseo de Mercadal de Calahorra, con registros en un edificio situado en el número 49. Al menos un hombre ha sido detenido.

En la operación están participando numerosos agentes, algunos con pasamontañas. Los efectivos cuentan también con perros detectores de drogas.

Los registros de han ampliado a la barberia Sonny Barber del centro comercial Arcca.

Isabel Álvarez

En actualización

La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

