Representantes de las universidades participantes en la segunda jornada de Futuro en Español, ayer en el Círculo Logroñés: Charles R. Arosa Carrera (Colombia), Sara Camacho (Ecuador), Natalia C. Álbarez (Argentina), Rafael Puyol (UNIR), César Augusto Cardoso (Perú), Iván Méndez Velásquez (Bolivia), Jorge Luis Cáceres (Perú) y Eva Sanz (UR).

Representantes de las universidades participantes en la segunda jornada de Futuro en Español, ayer en el Círculo Logroñés: Charles R. Arosa Carrera (Colombia), Sara Camacho (Ecuador), Natalia C. Álbarez (Argentina), Rafael Puyol (UNIR), César Augusto Cardoso (Perú), Iván Méndez Velásquez (Bolivia), Jorge Luis Cáceres (Perú) y Eva Sanz (UR). JUAN MARÍN

Futuro en Español identifica las claves ante la IA: inversión, formación y ética

El foro de debate concluye destacando el factor humano y las oportunidades de la inteligencia artificial sobre sus peligros

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:21

Futuro en Español identifica las claves para no sucumbir al «tsunami de la inteligencia artificial»: inversión, formación y criterios éticos. Son los tres factores principales ... que el foro de debate de Diario LA RIOJA y Vocento ha puesto sobre la mesa para que en la implantación de la tecnología generativa en campos como la Administración pública y la empresa, la universidad y los medios de comunicación se desarrollen más las oportunidades que los peligros. En la permanente disputa entre apocalípticos e integrados, en esta edición se ha impuesto el optimismo de los segundos, siempre y cuando haya presupuestos suficientes, se prepare debidamente a los profesionales y, sobre todo, esta herramienta nunca socave el factor humano. Como afirmó Rafael Puyol, presidente de UNIR: «Estamos en la era de la tecnología, pero también estamos en la era de la ética».

