Futuro en Español identifica las claves ante la IA: inversión, formación y ética

Futuro en Español identifica las claves para no sucumbir al «tsunami de la inteligencia artificial»: inversión, formación y criterios éticos. Son los tres factores principales ... que el foro de debate de Diario LA RIOJA y Vocento ha puesto sobre la mesa para que en la implantación de la tecnología generativa en campos como la Administración pública y la empresa, la universidad y los medios de comunicación se desarrollen más las oportunidades que los peligros. En la permanente disputa entre apocalípticos e integrados, en esta edición se ha impuesto el optimismo de los segundos, siempre y cuando haya presupuestos suficientes, se prepare debidamente a los profesionales y, sobre todo, esta herramienta nunca socave el factor humano. Como afirmó Rafael Puyol, presidente de UNIR: «Estamos en la era de la tecnología, pero también estamos en la era de la ética».

En una primera mesa redonda sobre la incidencia de la IA en las universidades, Eva Sanz, rectora de la Universidad de La Rioja (UR), destacó las oportunidades por encima de sus riesgos: «La inteligencia artificial ya está favoreciendo la labor y el tiempo de calidad a investigadores, docentes y estudiantes –dijo–. No solo va a favorecer el desarrollo de esas competencias que siempre van a ser humanas, sino que ya lo está haciendo».

«Las universidades –añadió– son centros de investigación y de educación superior, tenemos esa doble obligación. La IA no solo no reduce la creatividad sino que la impulsa, la favorece. Favorece que la persona, ya sea investigadora, docente o estudiante, pueda dedicar tiempo de calidad y desarrollar esas competencias humanas, la creatividad, la empatía».

También el consejero Alfonso Domínguez se alineó con los oportunistas más que con los agoreros: «Estamos convencidos de que estamos ante una gigantesca oportunidad para La Rioja», declaró en una segunda mesa sobre retos y estrategias para el español tecnológico en la Administración pública y la empresa.

Ampliar Fernando Belzunce, Manuel Pardo, Virginia Bazán, Ismael Nafría y Juan Manuel Ruiz García. Juan Marín

Junto al multiconsejero de Sociedad Digital del Gobierno de La Rioja, intervinieron Manuel Herrero (director de Telefónica en La Rioja), Carlos Prieto (director de la Oficina de Transferencia del Conocimiento de UNIR) e Iñaki Gurría (presidente de Aertic).

Como Domínguez recordó ante ellos, «las sociedades líderes en la historia de la humanidad han sido las que han tenido mayor capacidad de innovación e inversión en ciencia y tecnología, y ahora más que nunca».

Más y mejor periodismo

La tercera y última mesa de debate trató sobre los medios de comunicación ante la IA y también en ella sus participantes quisieron ser positivos, incluso reconociendo una crisis en el oficio y en el negocio. «Tiendo a pensar que la inteligencia artificial va a reforzar la esencia periodística porque, entre otras cosas, va a aportar más datos, más información –opinó Fernando Belzunce (director editorial de Vocento)–. Pero va a ser un competidor en muchos órdenes. La cuestión es encontrar el equilibrio».

Para Manuel Pardo (responsable de Desarrollo Digital de Europa Press), «el periodismo no debería cambiar y el futuro va a ser más periodistas y mejor información». Por su parte, Juan Manuel Ruiz García (director de Tecnología y Sistemas en Agencia EFE) afirmó que «el periodista seguirá siendo necesario con estas herramientas potentísimas a su alcance en una convivencia a mejor».

Y según Virginia Bazán (directora del archivo de RTVE): «Los archivos son esenciales en la labor periodística y el de TVE ya lo está siendo con mucha precisión gracias a la tecnología. Somos capaces de recuperar imágenes de archivo que nunca habían sido emitidas. Nosotros ya hemos superado esa crisis de qué va a pasar con nuestro trabajo. Es central poner a la persona en el centro del proceso. Hemos sobrevivido y seguimos haciéndolo».

Ampliar Manuel Herrero, el consejero Alfonso Domínguez, Carlos Santamaría, Carlos Prieto e Iñaki Gurría, durante su charla. Juan Marín

Belzunce habló de tres escenarios de incidencia de la IA: «En las redacciones tiene un uso muy potente, en investigación, en narrativas visuales para los creativos, en aportación de contenidos de calidad. En lo que tiene que ver con las cuentas, en esta época de la economía de la atención es un competidor muy grande. ¿Qué pasa con los derechos, los archivos y el uso que se hace de nuestro material? Y en un tercer bloque más global: la IA nos toca muy de cerca a los periodistas, va a ser una catalizador y un acelerador de la desinformación».

Ruiz García expuso tres pilares más. «El primero: la capacitación de estas tecnologías es uno de los mayores retos, transmitir a nuestros trabajadores lo que debemos y no debemos hacer. Todo va tan rápido que habrá que implantar programas de formación que permitan estar a la última. El segundo es el foco estratégico, dónde aplicar estas tecnologías y no dejarse arrastrar por ese tsunami. Y, por último, la sostenibilidad, crear ecosistemas que sean sostenibles, crecer adecuadamente a nuestras capacidades, a la disponibilidad de recursos y financiera. Avanzar pero con cabeza».

Pardo separó otras dos cuestiones: la IA «como producción de noticias», una herramienta para los periodistas, «algo que es un reto asumible», dijo, y la IA «como forma en que se distribuyen y se consumen las noticias». «Esto último me preocupa más –reconoció–. La esencia del periodismo en 2030 será muy parecida pero la forma en que se consumirán noticias será ya muy diferente».

Y Bazán expuso dos enfoques más en los que RTVE «está trabajando ahora mismo»: «La IA en los archivos de medios como RTVE nos permite ser más eficientes y hace más accesible nuestros contenidos. Y, por otro lado, la importancia que los propios archivos tienen para la IA. Hay distintos enfoques en otros medios públicos en estrategias de datos».

Todos ellos hicieron un último pronóstico sobre el futuro de los medios y de los periodistas: «Incierto pero con capacidades bestiales», según Ruiz. «Prometedor, haremos mejor periodismo que nunca», dijo Pardo. «Entre apasionante e inquietante, un momento que merece la pena vivirlo», para Belzunce. «Apasionante», sentenció Bazán, quien además acertó con las tres claves de este Futuro en Español: «Invertir en esa tecnología, apostar por la formación y siempre poner al trabajador en el centro».