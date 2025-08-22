El primer parque cubierto de Logroño, por fin más cerca Dos empresas aspiran al contrato que remodelará y cubrirá el parque Rosalía de Castro de Cascajos

El primer parque cubierto de Logroño está ahora más cerca. Y es que la remodelación del parque de Cascajos Rosalía de Castro, que contempla una cubierta para la zona infantil, cuenta con dos aspirantes para acometer las obras de reforma que se han visto retrasadas varios meses por declararse desierto en mayo el primer procedimiento de licitación. Fue entonces cuando tras la apertura de las cuatro ofertas que habían concurrido al contrato se desveló que una de ellas no alcanzaba los requerimientos mínimos de calidad de la cubierta que se pretendía instalar y que las otras tres empresas ofertantes no habían completado la solicitud de forma correcta, por lo que las cuatro aspirantes quedaron fuera del contrato y este se vio abocado a una nueva licitación.

Así las cosas, un mes después de la declaración de procedimiento desierto, el Ayuntamiento de Logroño reeditó la oferta de licitación con un pliego similar y con el mismo precio, 140.000 euros (IVA incluido), en un anuncio fechado el 13 de junio. Tras la apertura de los sobres de las ofertas presentadas en este último proceso, fueron siete las empresas que concurrieron al proceso de adjudicación. Sin embargo, la Mesa de Contratación descartó en la primera fase de análisis que se celebró a principios de agosto las proposiciones presentadas por cinco de ellas: según reza el informe de valoración técnica, ninguna de las cinco cumplía «lo establecido en el apartado 3 del pliego de prescripciones técnicas en cuanto al espesor y densidad del pavimento amortiguador, que se calculará para absorber el impacto de caída crítica aumentado en un 20%», y una de ellas, además, tampoco incluía las muestras requeridas del material de la cubierta del parque infantil.

Analizadas las proposiciones técnicas y desechadas cinco de las siete ofertas, dos pasaron a la fase de análisis de criterios objetivos, entre los que figuraba el precio ofertado por ambas empresas. Y ese aspecto concreto vuelve a ser motivo de dudas en la Mesa de Contratación. Si una de las aspirantes al contrato, Agapito Urban Industries, marca una oferta valorada en 115.569,24 euros de precio base (más 24.269,54 euros de IVA), lo que supone una merma en el presupuesto base de un 0,12%; la otra propuesta, la que firma Urbabil 2000, ofrece un precio que rebaja un 20,57% la cantidad prefijada por el Consistorio. De hecho, la oferta de la segunda empresa, que además recabó las mejores puntuaciones también en la primera fase de valoración, fija un precio de 91.906,00 euros (con un IVA de 19.300,26 euros). Al suponer dicha rebaja más de veinte puntos porcentuales con la de su competidor, la Mesa de Contratación aprecia «valores anormales» en la propuesta de Urbabil, por lo que la cita para que justifique su oferta, así como requiere el asesoramiento técnico del servicio municipal correspondiente.

A la espera, pues, de la decisión final que eleve la Mesa de Contratación, una vez queden aclarados los extremos de la oferta que suscita dudas por tan abultada rebaja, parece que, sea finalmente Urbabil 2000 o Agapito Urban el que ejecute la obra, el parque Rosalía de Castro alumbrará por fin la tan ansiada remodelación que se gestó inicialmente en noviembre y que prevé convertirlo en el primer parque cubierto de Logroño.

