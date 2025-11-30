La muerte que llega del cielo cambia la guerra

La primera fase de la invasión de Ucrania podría haber sido un episodio de la Segunda Guerra Mundial. Columnas de tanques rusos cruzaron la frontera y avanzaron hasta las puertas de Kiev, donde las fuerzas ucranianas lograron ponerles freno con piezas de artillería soviética e incluso combates cuerpo a cuerpo. Algunos soldados recuerdan haber utilizado sus bayonetas para matar a los invasores en las improvisadas trincheras de los pueblos que salpican el perímetro de la capital. Localidades hasta entonces desconocidas para el mundo, como Bucha, Irpín o Borodianka, se convirtieron en el salvavidas de la capital, pero también en un embarrado campo de batalla que sorprendió a los expertos en defensa, que esperaban más tecnología punta en la primera gran guerra europea del siglo XXI. Sin embargo, en ambos bandos predominaron tanques de hace 40 años, lanzacohetes con el sello de la URSS, e incluso ametralladoras de la Primera Guerra Mundial. Alguna la sacaron de un museo.

El terror de los FPV

Ivan Hunchenko resultó herido en esa primera ofensiva rusa. Dos granadas de fragmentación le causaron graves heridas en ambas piernas, razón por la que recibió a este medio en el hospital militar de Leópolis. Allí le reconstruyeron las extremidades y, tras meses de rehabilitación en Alemania, decidió regresar al frente. Pero la guerra había cambiado. Los primeros drones se habían colado en un cielo antes dominado por cazas Mig y helicópteros Mil. Controlados con destreza sobre todo por jóvenes, estos pequeños aparatos no tripulados que Ucrania adquiría en China por varios cientos de euros lograban destruir blindados que cuestan miles de veces más.

Drones de radiofrecuencia

Los drones FPV (vista en primera persona) son usados por ambos bandos para ataques y reconocimiento. Permiten ataques de precisión con gran maniobrabilidad. Utilizan señales de radio inalámbricas para el control y transmisión de los datos. Tienen mayor libertad de movimiento y mayor alcance. Carga explosiva Gafas de realidad virtual Control por ondas de radio Operador Las señales de radio pueden ser detectadas e interceptadas por el enemigo. Dron Son vulnerables a interferencias ambientales.

Ante la inesperada eficiencia de los drones, hicieron su aparición también las primeras jaulas que protegen estos vehículos que muchos consideraban prácticamente inexpugnables. Las bestias de acero de repente eran vulnerables a mosquitos armados con pequeñas municiones caseras que encontraban el camino hacia el punto más débil del tanque a través de escotillas abiertas y hacían volar su torreta decenas de metros. Para hacerles frente, la tecnología más rudimentaria se ha revelado también como la más efectiva. Y con el aumento de los drones en el cielo, las rejillas de los tanques se han convertido en mallas que cubren carreteras enteras. Poco a poco, la invasión ha ido adquiriendo tintes de Mad Max.

Al inicio de la contienda, los drones que lanzaban granadas suponían una amenaza para los tanques desde arriba Lo que obligó a protegerlos con estructuras metálicas a modo de jaulas, preferiblemente cubriendo el tanque lo más posible. Los soldados comenzaron a usar drones FPV que les permitían dirigir los proyectiles hasta dar con las zonas más vulnerables del tanque. Los tanques se han ido equipando de manera improvisada con diferentes soluciones de blindaje. Como la construcción de redes antidrones abatibles para cubrir los vehículos y así protegerlos desde todos los ángulos posibles Con la aparición de los drones de fibra óptica, los soldados añadieron púas a los tanques para así lograr enganchar los largos cables de fibra AUX STEP FOR JS

Ucrania demandaba Leopards, cazas F-16 y misiles de largo alcance, pero los que están llamados a revolucionar la guerra son los drones: desde los pequeños DJI que puede utilizar cualquier aficionado, hasta los de ala fija desarrollados a partir del Shahed iraní, pasando por otros diseñados para trabajos agrícolas reconvertidos en el temido 'Vampiro', un hexacóptero que puede transportar proyectiles de hasta 20 kilos. «Al principio se utilizaban sobre todo contra objetivos grandes, ambiciosos. Pero luego tanto nosotros como los rusos logramos producirlos en masa a un precio muy bajo y se han convertido en el arma más utilizada», explica Hunchenko.

El dron ‘Vampiro’ puede transportar cuatro granadas pequeñas o una de hasta 15 kg, como la de la imagen. Debido a su gran tamaño, es solo de uso nocturno por miedo a ser descubierto. FOTOGRAFÍAS: ZIGOR ALDAMA El dron ‘Vampiro’ puede transportar cuatro granadas pequeñas o una de hasta 15 kg, como la de la imagen. Debido a su gran tamaño, es solo de uso nocturno por miedo a ser descubierto. FOTOGRAFÍAS: ZIGOR ALDAMA El dron ‘Vampiro’ puede transportar cuatro granadas pequeñas o una de hasta 15 kg, como la de la imagen. Debido a su gran tamaño, es solo de uso nocturno por miedo a ser descubierto. FOTOGRAFÍAS: ZIGOR ALDAMA El dron ‘Vampiro’ puede transportar cuatro granadas pequeñas o una de hasta 15 kg, como la de la imagen. Debido a su gran tamaño, es solo de uso nocturno por miedo a ser descubierto. FOTOGRAFÍAS: ZIGOR ALDAMA

Fabricación rudimentaria

Las palabras del soldado cobran sentido en la tupida red de pequeños talleres que salpica el frente. Los ucranianos han convertido casas y naves abandonadas en lugares clave para combatir la invasión rusa. Visitamos varias cerca de Sloviansk, en la provincia de Donetsk. En su interior, técnicos e ingenieros producen proyectiles caseros a partir de granadas a las que se añaden componentes que salen de impresoras 3D. Otros convierten pequeños esqueletos de metal en los temidos drones kamikaze.

Son aparatos muy sencillos, con cuatro rotores, una batería, un sencillo circuito con gps y antena, y una pieza para enganchar la munición. Restar peso es vital para aumentar su autonomía de vuelo, pero están pensados para un único viaje de ida. Muchos se controlan con gafas FPV que permiten maniobrar con agilidad y son operados por jóvenes que han sustituido el videojuego del sofá por la guerra de verdad en un búnker. No empuñarían un fusil, pero el sordo zumbido de sus drones provoca mucho más terror que el silbido del obús, y ya son capaces de dar caza individual a los soldados.

Contramedidas

Por eso, el principal objetivo de la infantería es esconderse de ellos. Y no es fácil: el primer elemento de protección es un pequeño aparato capaz de interferir la señal entre el mando y el dron. Algunos incluso cuentan con una pantalla en la que pueden ver la misma imagen que llega al operador que trata de matarles. «Es muy útil para saber si nos está persiguiendo el dron o si está mirando otra cosa», señala uno de los encargados de buscar soluciones a esta nueva amenaza y que prefiere mantenerse en el anonimato. La suya es una carrera de obstáculos interminable, porque la tecnología evoluciona constantemente en el frente. «Los drones han convertido el campo de batalla en un lugar transparente», sentencia.Señala que, además, con la proliferación de aparatos equipados con cámaras térmicas, la única forma de esconderse de ellos en campo abierto de noche es utilizando mantas de camuflaje que debilitan la señal de calor del cuerpo, pero añade solo funcionan durante un breve espacio de tiempo. Esto está provocando graves problemas en la evacuación de heridos, en la rotación de personal y en los suministros a la línea de contacto. «Algunas carreteras están cubiertas con mallas para que los drones no puedan atacar los vehículos, pero se rompen y hay que reponerlas. También utilizamos vehículos terrestres por control remoto para rescatar a heridos», cuenta el técnico. En una de las noticias más asombrosas de este mes, Ucrania informó del rescate por esta vía de un soldado que llevaba atrapado 33 días tras las líneas enemigas.

Control por fibra óptica

No obstante, en este macabro juego del escondite, nadie se mantiene inmóvil. Acción, reacción. Cuando aparecen los interceptores de señal, irrumpen en la guerra los drones de fibra óptica, imposibles de detener mediante métodos electrónicos. Son básicamente el mismo aparato pero controlado por un mando que emite la señal a través de un cable óptico que va saliendo de una bobina acoplada al dron. Son efectivos sobre todo en las grandes llanuras ucranianas que han quedado convertidas en una madeja de hilo semitransparente. «El AK-47 ya no es tan efectivo, ahora hay que ir con escopeta y con una tijera. La escopeta es mucho más efectiva para disparar al dron, y la tijera sirve para cortar la fibra óptica», comenta Procurador, nombre en clave del comandante de una unidad de drones ucraniana. Los ucranianos también han desarrollado una pistola que lanza una malla que atrapa al dron, pero todavía su uso no se ha popularizado.El talón de Aquiles de estos aparatos está ahora en su autonomía. Requieren baterías pesadas que limitan el tiempo de vuelo y la distancia que pueden recorrer. Pero en China se están desarrollando combinaciones de litio con diferentes elementos que logran concentrar más energía en el mismo espacio y, lo que es más crucial, en el mismo peso. A la espera de que se materialicen las baterías sólidas, en las que el gigante asiático también lleva la voz cantante, estas ofrecen más kilómetros de autonomía. «Pero ahora los rusos nos están adelantando en avances tecnológicos», reconoce Procurador.

Ala fija

También se utilizan, lógicamente, drones de mayor tamaño y motor de combustión. Los más habituales son los que lanza Rusia cada noche contra ciudades de toda Ucrania. La mayoría son aparatos de ala fija desarrollados a partir de los Shahed iraníes, y provocan en la población civil tanto miedo como el resto entre los soldados. Se conocen coloquialmente como 'moped' en referencia al ruido que hacen, similar al de las viejas motocicletas, y causan grandes daños en todo tipo de infraestructuras con un coste muy reducido.

A menudo se lanzan tantos que los sistemas antiaéreos son incapaces de derribar todos, por lo que resultan más económicos que los misiles balísticos. Empresas ucranianas como Ukrspec Systems o TechMagic fabrican ya modelos equivalentes, como el PD-2 o el Dats, pero su capacidad de producción palidece al lado de la rusa. Incrementarla es uno de los objetivos estratégicos del gobierno de Volodímir Zelenski, que aspira a liderar la tecnología de drones en Europa.Finalmente, han hecho su aparición en la ciudad de Jersón, dividida actualmente en dos por el frente de guerra que dibuja el río Dniéper, los drones más crueles. Los llaman los 'drones pétalo' porque se encargan de lanzar minas antipersona camufladas en forma de hojas de árbol. Resulta así difícil distinguirlas en el suelo, y ya han provocado varias víctimas entre la población civil.

Human Rights Watch ha denunciado su uso como uno de los muchos crímenes de guerra que está cometiendo Rusia en su invasión de Ucrania. «Esta campaña ha impedido que los residentes se desplacen con seguridad y accedan a bienes y servicios esenciales. Los ataques representan graves violaciones de las leyes de la guerra y tienen el efecto abrumador de sembrar el terror entre la población civil», escribe la ONG pro derechos humanos. Sin duda, el de los drones se ha convertido en el zumbido más temido por todos.

