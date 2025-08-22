Detenida una cuarta persona, un menor de 16 años, por la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra Este último sería el presunto autor de la patada propinada a la víctima, de 23 años, cuando esta ya se encontraba inconsciente en el suelo | No se ha podido constatar el uso de un bate de béisbol durante el ataque

Apenas tres días más tarde de conocerse que la Guardia Civil había detenido a tres personas por la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra, este viernes la Benemérita ha informado del arresto de una nueva persona, un menor de 16 años, también natural de la localidad. Con esta nueva actuación, ascienden a cuatro los implicados -de 15, 16, 17 y 19 años- en los hechos, producidos durante la madrugada del domingo 10 de agosto en una conocida zona de ocio nocturno de la localidad.

La detención de este último se produjo tras el análisis de las imágenes y de los testimonios que permitieron confirmar su participación directa en el brutal ataque. Según las investigaciones realizadas, este sería el presunto autor de la patada propinada a la víctima, de 23 años, cuando esta ya se encontraba inconsciente en el suelo.

A la espera del informe forense, no se ha podido constatar que los presuntos autores hubiesen utilizado un objeto contundente durante la agresión. El bate de béisbol, referido por algunos testigos, «habría sido exhibido únicamente» durante la reyerta por personas del entorno de la víctima, sin que exista constancia de que fuera empleado en el ataque.

Los indicios reunidos hasta el momento, como ya informó la Guardia Civil el pasado martes, apuntan a que la agresión no fue un acto asilado, sino la consecuencia de un comportamiento reiterado de hostilidad y de provocación entre las partes implicadas.

Este último arrestado, al tratarse de un menor de edad, ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de La Rioja. Las diligencias instruidas, junto con las de los tres arrestados anteriores, continúan su curso ante la autoridad judicial competente.

Rumores desmentidos

El suceso desató la alarma social, bulos en las redes y declaraciones contradictorias y sacadas de contexto, lo que obligó a desplegar a más de 80 agentes para evitar disturbios. Caldeó Calahorra y desencadenó en una concentración, en la que los ciudadanos condenaron la agresión y reivindicaron más seguridad en el citado municipio riojano.

Los hechos, según señala la Benemérita, se difundieron de forma errónea, ya que transmitieron la idea de que la agresión se había iniciado por una de las partes sin ningún motivo. Lo ocurrido, sin embargo, fue consecuencia de una reyerta en la que participaron ambos grupos de manera activa. No se descarta, además, que existiera una animadversión previa y recíproca entre los implicados, lo que habría favorecido el desencadenamiento de los acontecimientos. Según las últimas investigaciones, no se ha podido constatar el uso de un bate de béisbol en la agresión, ya que este solo fue exhibido durante la reyerta por personas del entorno de la víctima.