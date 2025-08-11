La alcaldesa de Calahorra solicita una reunión a la delegada del Gobierno ante una brutal agresión a un joven el fin de semana

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha solicitado una «reunión urgente» con la delegada del Gobierno de España en La Rioja, Beatriz Arraiz, para ... solicitar información de lo «sucedido el sábado por la noche» en la ciudad.

La regidora, que ha dado conocer esta petición a través de las redes sociales, se refiere a un suceso violento ocurrido en la madrugada del pasado sábado al domingo en el entorno de la calle Cavas, en el que un joven de la ciudad fue agredido en la cabeza con un objeto contundente, lo que le provocó heridas graves. Al parecer, según fuentes del entorno de la víctima, el agresor es otro joven de origen magrebí. No obstante, este periódico no ha podido aún aclarar si la agresión fue consecuencia de una pelea. Por otro lado, desde Guardia Civil se confirma la detención de un menor de edad este fin de semana en Calahorra, aunque en estos momentos no se ha precisado si el motivo sería por la pelea o por enfrentarse a los agentes de la Benemérita.

Ampliar Mensajes que circulan en redes sociales.

Por otra parte, debido a la gravedad de las lesiones, el chaval se encuentra ingresado en el Hospital de Navarra. «Espero que la señora Arraiz entienda la importancia del momento y acuda a Calahorra para aportar información y tranquilidad a los vecinos», asegura la primera edil de la capital riojabajeña, donde a raíz de este último suceso se está crispando el ambiente entre el colectivo de jóvenes e incluso, de manera anónima, está circulando un mensaje con una convocatoria para mañana en el Ayuntamiento. La concentración, de la que la Guardia Civil no tiene conocimiento, se ha previsto a las ocho de la tarde con el lema 'Queremos una Calahorra Segura' y 'Queremos vivir sin miedo'. Este misma convocatoria la están compartiendo también concejales del equipo de Gobierno en sus redes sociales.