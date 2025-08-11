LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Calle Cavas de Calahorra. I.Á.

La alcaldesa de Calahorra solicita una reunión a la delegada del Gobierno ante una brutal agresión a un joven el fin de semana

La víctima sufrió un golpe en la cabeza con un objeto contundente por parte de otro joven y se encuentra ingresado en el Hospital Navarra

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:44

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha solicitado una «reunión urgente» con la delegada del Gobierno de España en La Rioja, Beatriz Arraiz, para ... solicitar información de lo «sucedido el sábado por la noche» en la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen dos jóvenes de 22 años, uno de ellos riojano, en un accidente cuando regresaban de las fiestas de Vitoria
  2. 2

    El ladrillo avanza en Logroño: tres nuevas promociones
  3. 3 La tableta de hachís que no era de nadie
  4. 4

    Último baile en López Infante
  5. 5 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  6. 6

    Montse Tomé, fin de trayecto como seleccionadora de España
  7. 7 Haro supera los 40 grados y el calor continuará apretando
  8. 8 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  9. 9

    Rioja prevé una de las cosechas más cortas y con una histórica rebaja de rendimientos
  10. 10

    «El sueño del papa siempre fue ser misionero y eso va a ser para todo el mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La alcaldesa de Calahorra solicita una reunión a la delegada del Gobierno ante una brutal agresión a un joven el fin de semana

La alcaldesa de Calahorra solicita una reunión a la delegada del Gobierno ante una brutal agresión a un joven el fin de semana