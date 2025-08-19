Tres detenidos tras la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra Los autores de los hechos, de 15, 17 y 19 años, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial y la Fiscalía de Menores

La Guardia Civil ha detenido a tres personas de 15, 17 y 19 años por la violenta agresión a un joven de 23 años durante la madrugada del domingo 10 de agosto en una conocida zona de ocio nocturno de Calahorra. Los autores, nacidos en la citada localidad, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial y de la Fiscalía de Menores.

Hasta el lugar de los hechos, ocurridos en la calle El Sol, acudieron patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil y los servicios sanitarios, donde se encontraron a la víctima tendida en el suelo con un fuerte golpe en la cabeza -frotoparietal derecho-, mientras otro varón, «visiblemente alterado» trataba de asistirlo. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital de Calahorra, pero por la gravedad de las lesiones lo derivaron a la Clínica Universitaria de Navarra, donde el pasado domingo tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica.

El suceso desató la alarma social, bulos en las redes y declaraciones contradictorias y sacadas de contexto, lo que obligó a desplegar a más de 80 agentes para evitar disturbios. Caldeó Calahorra y desencadenó en una concentración, en la que los ciudadanos condenaron la agresión y reivindicaron más seguridad en el citado municipio riojano.

Agresión con un bate de béisbol

Según los primeros testimonios recabados en el lugar de los hechos, la víctima podría haber sido agredida con un bate de béisbol o con un objeto similar. Existía una grabación de este grave incidente, a la que tuvieron acceso tanto este periódico como la Policía Local y la Guardia Civil, en la que se aprecia al joven herido en el suelo, rodeado de varios individuos con una actitud agresiva. En el vídeo también parece verse cómo uno de ellos le propina una patada antes de abandonar el lugar.

A raíz de estas imágenes, las patrullas desplegadas en la zona intensificaron la búsqueda para localizar a los presuntos autores y el objeto empleado en la agresión, aunque en un primer momento no se obtuvieron resultados. Los efectivos del área de investigación de la Benemérita de Calahorra, vista la gravedad de los hechos, continuaron con las diligencias e iniciaron un análisis exhaustivo de todos los datos recabados por las patrullas que habían intervenido hasta el momento.

Como parte esencial de la investigación, se procedió a tomar declaración a los testigos, así como a recopilar información relevante sobre los hechos y la identidad de los posibles implicados. Los agentes también realizaron un rastreo detallado en las redes sociales para identificar y encontrar a los presuntos autores de esta agresión.

Una vez identificados los supuestos responsables de los hechos, los investigadores, con el apoyo de diferentes unidades del Instituto Armado, procedieron al despliegue de un discreto operativo en la localidad, que se saldó con la detención de los implicados en la agresión.

Conducta premeditada

Los indicios recabados por los agentes señalan que la conducta de todos los implicados en este lamentable suceso no fue fruto de la casualidad, sino de acciones premeditadas y reiteradas. Ninguno de ellos mostró una actitud pacífica, sino que suelen mantener una predisposición al enfrentamiento y la provocación.

Parte de ellos, además, poseen antecedentes en materia penal y administrativa, lo que refuerza la hipótesis de que suelen acudir a zonas de ocio con la presunta intención de originar altercados e incitar reacciones violentas por parte de terceros.

Bulos, rumores...

La Guardia Civil, además, ha advertido de que la propagación de bulos, rumores y declaraciones no contrastadas en redes sociales o en espacios públicos contribuye a generar alarma social y puede derivar en situaciones de tensión que afectan a la seguridad ciudadana.

Por ello, ha recordado a la población la importancia de difundir solo información que haya sido verificada y procedente de fuentes oficiales. Compartir noticias falsas o tergiversadas no solo entorpece el trabajo de los investigadores, sino que también favorece la aparición de conflictos innecesarios y agrava las consecuencias de los hechos.