Concentración en Calahorra para reclamar más seguridad.

Concentración en Calahorra para reclamar más seguridad. Justo Rodríguez

Ochocientas personas se concentran para reinvidicar más seguridad en Calahorra

Los ciudadanos han condenado la agresión a un joven el pasado fin de semana

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Martes, 12 de agosto 2025, 20:14

Alrededor de 800 vecinos han respaldado la concentración promovida este lunes desde un grupo de jóvenes de Calahorra para revindicar más seguridad y condenar el ... episodio de violencia registrado el pasado fin de semana en la calle del Sol, donde un vecino, de 24 años de edad, sufrió una agresión, que le mantiene ingresado en el Hospital de Navarra con lesiones de gravedad en la cabeza.

