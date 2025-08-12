Ochocientas personas se concentran para reinvidicar más seguridad en Calahorra

Alrededor de 800 vecinos han respaldado la concentración promovida este lunes desde un grupo de jóvenes de Calahorra para revindicar más seguridad y condenar el ... episodio de violencia registrado el pasado fin de semana en la calle del Sol, donde un vecino, de 24 años de edad, sufrió una agresión, que le mantiene ingresado en el Hospital de Navarra con lesiones de gravedad en la cabeza.

Alejandro Alegría, vecino de la localidad, ha sido el encargado de leer un comunicado en nombre de los convocantes del acto.

La Guardia Civil había establecido un fuerte dispositivo de seguridad en la calle Bebricio, compuesto por al menos una docena de vehículos de la ARS para evitar altercados durante la celebración de la concentración, que se ha desarrollado de manera pacífica.

Preocupación de los vecinos

Mientras la Guardia Civil investiga estos hechos e intenta identificar al autor o autores de los mismos, los vecinos concentrados esta tarde en los porches del Ayuntamiento han mostrado su preocupación por éste y otros hechos similares que se han registrado en Calahorra en el ámbito del ocio nocturno durante los fines de semana.

A la concentración, como ya había confirmado, ha acudido la alcaldesa, Mónica Arceiz; los concejales de su equipo de Gobierno, así como los representantes de Vox. Respecto a la investigación de la agresión, la Delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha señalado esta mañana que «se encuentra muy avanzada».

También, este periódico ha podido conocer que la Guardia Civil ya ha tomado declaración a testigos del suceso. Por otro lado, desde el entorno de la víctima se señala que el joven fue golpeado en la cabeza con un palo por otro joven, al parecer, de origen magrebí.