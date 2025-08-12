LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Agentes especiales de la Guardia Civil movilizados en junio en Calahorra para el festival Holika. I.Á.

Agentes especiales de la Guardia Civil reforzarán la seguridad en Calahorra los fines de semana

La medida se aplicará desde antes de las próximas fiestas, según ha indicado la alcaldesa tras la reunión con la delegada del Gobierno, que considera que la ciudad es «segura» y «no hay razones objetivas para alarmar a la sociedad»

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Martes, 12 de agosto 2025, 13:48

Mientras la Guardia Civil trata de esclarecer lo sucedido en torno a la agresión que sufrió el pasado fin de semana un joven de ... Calahorra, por la que permanece ingresado en el Hospital de Navarra, la Delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, han mantenido esta mañana una reunión para abordar este episodio y el clima de preocupación que existe en la ciudad ante no solo estos hechos sino otros episodios de violencia que se están registrando dentro del ámbito del ocio nocturno durante los fines de semana.

