Agentes especiales de la Guardia Civil reforzarán la seguridad en Calahorra los fines de semana

Mientras la Guardia Civil trata de esclarecer lo sucedido en torno a la agresión que sufrió el pasado fin de semana un joven de ... Calahorra, por la que permanece ingresado en el Hospital de Navarra, la Delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, han mantenido esta mañana una reunión para abordar este episodio y el clima de preocupación que existe en la ciudad ante no solo estos hechos sino otros episodios de violencia que se están registrando dentro del ámbito del ocio nocturno durante los fines de semana.

El encuentro entre ambas dirigentes ha durado algo más de una hora y durante el mismo, tal y como ha declarado la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, la delegada del Gobierno le ha informado que «va reforzar la seguridad» durante los fines de semana en Calahorra con la movilización de «agentes de los cuerpos especiales de la Guardia Civil». Arceiz explica que la presencia de estos efectivos comenzará antes de las próximas fiestas patronales, del 25 al 31 de agosto, y se mantendrá durante las celebraciones. Después,se han comprometido a mantener un nuevo encuentro para valorar la medida, aunque la alcaldesa considera que el refuerzo debía mantenerse más allá de la semana de fiestas.

Por otro lado, Arceiz adelanta que se ha acordado colocar más cámaras de seguridad en las zonas de ocio nocturno. Por último, la alcaldesa ha recalcado, que a pesar de este último episodio, la delegada del Gobierno le ha trasmitido que «los índices de criminalidad en Calahorra están bajando».

Tras la reunión, desde la Delegación del Gobierno han explciado que se ha constatado que Calahorra «es una ciudad segura, con una disminución del 22,5% de hechos delictivos». En el encuentro, en el que también han participado efectivos de la Guardia Civil y Policía Local, la delegada ha condenado «sin paliativos los hechos ocurridos en Calahorra durante el fin de semana y se ha comprometido a continuar trabajando para evitar que se vuelvan a producir».

En cualquier caso, Arraiz ha recordado que las cifras demuestran un descenso en la tasa de criminalidad en Calahorra, «gracias al trabajo de la Guardia Civil que, además, cuenta hoy con más efectivos como consecuencia del compromiso del Gobierno de España con la seguridad pública», sostiene en un comunicado.

Además, «a la plantilla ya reforzada al 100%», existe «un compromiso mayor con la incorporación de siete efectivos más y todavía mayor presencia en las calles». Por ello, la delegada del Gobierno ha transmitido a la alcaldesa de la ciudad que «las instituciones tienen que ser responsables y velar por la seguridad». «La Rioja y Calahorra son lugares seguros y no hay razones objetivas para alarmar a la sociedad», ha enfatizado la delegada.

De esta forma y de cara a la concentración -que Delegación asegura que no se ha comunicado formalmente- convocada para esta tarde en el municipio de Rioja Baja, Arraiz ha pedido «serenidad y tranquilidad» porque la presencia de la Guardia Civil «seguirá siendo intensa» en la ciudad de Calahorra.