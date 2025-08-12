LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Operación desarrollada por las policías Nacional y Local, en Calahorra.
Operación desarrollada por las policías Nacional y Local, en Calahorra. CNP

Detenidas once personas en situación irregular en Calahorra

La operación de la Policía Nacional, en colaboración con la Local, se desarrolló en un establecimiento hostelero

La Rioja

Martes, 12 de agosto 2025, 09:25

Once personas que se encontraban en situación irregular en España han sido detenidas en Calahorra en una operación desarrollada por la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local, en un establecimiento hostelero de la localidad.

En el dispositivo, que se enmarca dentro de la lucha contra la inmigración ilegal y en contra de la explotación laboral de trabajadores extranjeros, los agentes descubrieron a una persona extranjera que trabajaba en el local sin la necesaria autorización de residencia y trabajo, por lo que se realizó una denuncia para su remisión a Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Según ha explicado el Cuerpo Nacional de Policía en una nota de prensa, durante las comprobaciones efectuadas en el local, hallaron que algunos de ellos tenían droga, por lo que formularon tres denuncias.

Las once personas detenidas, han sido puestas en libertad, tras la incoación del correspondiente expediente administrativo sancionador.

