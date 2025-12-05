El Cupón Diario de la ONCE deja 70.000 euros en Logroño Pedro Osma Moreno vendió dos boletos agraciados desde su quiosco de avenida Juan Carlos I de la capital riojana

La Rioja Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:57 Comenta Compartir

El sorteo del Cupón Diario de la Once sonrió este jueves a Logroño con un premio de 70.000 euros. Según informa la asociación, Pedro Osma Moreno, que trabaja en el quiosco de avenida Juan Carlos I, 14, de la capital riojana, fue el encargado de vender los dos cupones agraciados.

Este cupón, que cuesta dos euros, ofrece un primer premio de 500.000 euros al contado a las cinco cifras más la serie. También reparte, de lunes a jueves, 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Y ahora también tocan tanto a las primeras como a las últimas cifras, tres primeras y tres últimas, dos primeras y dos últimas y primera o última que coincidan con el número sorteado.