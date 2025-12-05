LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Urgencias del hospital San Pedro Justo Rodríguez

La huelga de médicos del 9 al 12 de diciembre amenaza con colapsar el sistema sanitario riojano

El Sindicato Médico de La Rioja se suma a la convocatoria nacional contra el exceso de jornada y el «trabajo a destajo»

Pío García

Logroño

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:07

La huelga de médicos convocada en toda España para los cuatro días siguientes al puente (del 9 al 12 de diciembre) también repercutirá en La Rioja. El Sindicato Médico de la comunidad se ha sumado a la iniciativa para protestar contra los excesos de jornada previstos en el proyecto de Estatuto Marco de los Trabajadores de la Sanidad Pública. «La administración ha incluido en el articulado de la ley uno específico en referencia a los médicos que pretende ser una concesión envenenada a nuestra profesión», señala la organización.

Según relatan los convocantes, en el proyecto «se recoge específicamente la obligación de los profesionales médicos de trabajar 45 horas semanales, frente a las 35 del resto de los trabajadores de la Sanidad Pública». Estas horas de trabajo sumplementarias no se considerarían, sin embargo, horas extra y no se pagarían como tales, sino por debajo incluso del precio de la hora ordinaria.

«Se vende por parte de la Administración como un avance inusitado la desaparición de las guardias de 24 horas hasta dejarlas en 17 horas, pero eso tampoco es cierto, ya que queda supeditado a necesidades del servicio», censuran los convocantes. De manera que, según sus cálculos, «al llegar a la jubilación un médico puede haber trabajado un 20 o 30% más de horas que el resto de los trabajadores». «Por cada una de esas horas habrá cotizado, sin embargo no podrá utilizarlas para descontar ni un solo minuto en su acceso a la jubilación», lamentan.

Además, solicitan que la nueva ley recoja una mayor consideración de su cualificación profesional, ya que tienen una titulación de 360 créditos. «Ningún otro grado universitario alcanza esos números», defienden, a lo que se une los cuatro años de formación especializada «vía MIR». «Asumismos la máxima responsabilidad del sistema y queremos que todo ellos se reconozca adecuadamente. Entendemos que no es una cuestión de privilegio, sino de justicia y equidad», señalan.

El Sindicato Médico asegura que se ven obligados a ir a una huelga tan prolongada y en unas fechas delicadas, después de un puente y en plena eclosión de la gripe, al no haber sido escuchados en los foros de diálogo. «Que el sistema haya funcionado durante años por el trabajo a destajo a precio de saldo no significa que pueda seguir siendo así. No es justo para los médicos pero tampoco para los pacientes», concluyen.

