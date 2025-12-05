Ya hay fecha para la repetición del examen de oposiciones de Gestión: el 14 de febrero El Gobierno considera que realizar otra vez la prueba es la solución «más justa y eficaz» porque permite que los aspirantes «sigan en igualdad de condiciones en el proceso ya iniciado»

Irene Echazarreta Logroño Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:18 | Actualizado 10:07h. Comenta Compartir

Ya hay fecha para la repetición del primer examen de las oposiciones de Gestión de Administración General: el 14 de febrero. Casi un mes después de que el Gobierno de La Rioja diese las instrucciones oportunas para volver a realizar la prueba después de que ninguna de las 350 personas que se enfrentaron a ella el pasado 11 de octubre consiguiesen aprobar, hoy se ha conocido que el ejercicio se celebrará el tercer fin de semana de febrero (a las 11.00 horas) en la Universidad de La Rioja (UR).

El Ejecutivo regional, a través de una nota, ha asegurado que la repetición del examen es «la solución eficaz, justa y la más ajustada a Derecho, ya que evita tener que convocar una oposición desde cero, proceso que retrasaría la provisión de plazas vacantes; y garantiza que los aspirantes continúen en igualdad de condiciones en el proceso ya iniciado». «Convocar una nueva oposición implicaría volver a incluir las plazas en una Oferta de Empleo Público y retrasar durante meses la provisión de las plazas con nuevos funcionarios de carrera», ha resaltado.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica este viernes la resolución que ordena realizar de nuevo la polémica prueba, medida que permitirá mantener la convocatoria vigente «con todas las actuaciones y trámites válidos y correctos realizados hasta la fecha». De esta manera, asegura, también se respeta el trabajo del Tribunal Calificador y permite que los opositores «puedan presentarse de nuevo en igualdad de condiciones, sin perder el tiempo y el esfuerzo ya invertidos». «Esta medida es la que mejor responde al interés general: asegura un proceso justo, transparente y eficaz que respeta los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad», ha concluido en el comunicado.

Sin tiempo

La prueba no estuvo exenta de polémicas. En el suspenso masivo intervinieron varios factores, como la especialización y/o dificultad de la prueba, pero la clave radicó en el tiempo habilitado para poder leer y responder a las preguntas formuladas. El examen incluía 75 preguntas tipo test y el tiempo para cumplimentar el cuestionario, que ocupaba 14 páginas, era de 45 minutos, lo que implicaba que los aspirantes apenas tenían una media de 36 segundos para contestar cada una de ellas.

Antes de que se tomara la decisión de repetirla, algunos sindicatos, como CSIF, que también instó al Gobierno a que volviese a realizar la prueba, denunció «el escándalo mayúsculo» y la falta de respeto a los opositores por parte de Función Pública. «Esto es un total desprecio a los opositores cuando muchos de ellos están ocupando desde hace años estos puestos de manera interina o incluso puestos de categorías superiores como Técnicos de Administración General y su trabajo es excelente», afirmaron.